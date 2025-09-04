Dólar
/ Nacional / DEMOLICIÓN

"La IMM no puede ir y demoler la vivienda que se le ocurra por más denuncias que haya": Bergara tras derrumbe de un edificio en Ciudad Vieja

El miércoles en la tarde un edificio ubicado en las calles 25 de Mayo y Guaraní, que mantenía riesgo de colapso, se derrumbó

4 de septiembre 2025 - 15:11hs
El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió a la vivienda que se derrumbó en Ciudad Vieja

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió a la vivienda que se derrumbó en Ciudad Vieja

Foto: Inés Guimaraens

Foto: Inés Guimaraens

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió al derrumbe de un edificio abandonado en Ciudad Vieja. El jefe comunal aclaró que se trataba de una vivienda "deshabitada" y afirmó que, pese a las denuncias de vecinos, la comuna no "puede ir y demoler la vivienda que se le ocurra" porque son espacios que tienen "propietarios privados".

El miércoles en la tarde, según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12), un edificio ubicado en las calles 25 de Mayo y Guaraní que mantenía riesgo de colapso, se derrumbó.

Un vecino contó al citado medio que reclamaron en varias ocasiones a la Intendencia de Montevideo (IMM) que se iba a derrumbar.

"El martes pasado fui a la intendencia, se podría haber evitado", añadió el hombre y aseguró que hacía "como dos o tres años" que estaba abandonado.

En rueda de prensa, el intendente opinó del derrumbe y las quejas de los vecinos. "Era una vivienda que ya estaba deshabitada", dijo.

Según Bergara, "a partir de las denuncias" hubo una clara reacción de la comuna para "evitar riesgos humanos".

"Pero claro, hay que entender que son viviendas que tienen propietarios privados, la IMM no puede ir y demoler la vivienda que se le ocurra por más denuncias que haya", sostuvo.

Pese a esto, afirmó que revisarán "el proceso previo", las "denuncias" y ver las "medidas" que se tomaron.

"Afortunadamente, fue una desgracia que no tuvo pérdidas humanas ni nada por el estilo", cerró el jerarca municipal.

El edificio se encontraba en la esquina del Hospital Maciel y la comuna había dispuesto una zona de exclusión con el fin de evitar que los peatones pasaran por el frente.

La IMM está evaluando, además, un edificio que se encuentra al lado del que se derrumbó para saber si también tiene riesgo de colapso.

