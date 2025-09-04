Diego Aguirre paró al equipo en Peñarol para enfrentar a Plaza Colonia pero hay una duda que se despejará a último momento

Peñarol se enfrentará con Plaza Colonia este sábado a la hora 18.00 en partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura. El partido se jugará en el Estadio Campeón del Siglo en el que se viene trabajando día a día para que mejore el pésimo estado que mostró ante Racing por Copa Libertadores y River Plate por la cuarta etapa del Clausura.

El equipo de Diego Aguirre entrenó por la mañana en Los Aromos.

El entrenador arrancó el movimiento táctico con la misma formación que el domingo le ganó 4-1 a Racing en el Parque Viera .

De esta manera, el equipo arrancaría con Brayan Cortés, Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Ignacio Sosa; Maximiliano Silvera.

Contra Racing, Aguirre buscó sorprender con un ajuste táctico con respecto al partido anterior, ante River Plate, en el que Nacho Sosa jugó de extremo izquierdo, aunque con libertad para centralizar sus movimientos en ataque.

El pasado domingo, Aguirre colocó a Leo Fernández de extremo derecho, pero también con mucha libertad en sus movimientos, y al Cangrejo Cabrera de extremo izquierdo.

El DT confesó que hizo esas variantes para buscar un factor sorpresa contra Racing.

Es esperable que ante Plaza Colonia busque, con esta misma formación, alguna otra variante para ofender a un equipo que viene en un mal momento y que en las últimas horas llevó al club a respaldar al entrenador Sebastián Díaz a través de un comunicado público.

Más allá de que Aguirre comenzó con la formación antes mencionada, rápidamente se dio una variante que puede implementar desde el vamos ante Plaza: Diego García en lugar de Eric Remedi.

Tras el triunfo ante River, el DT manifestó que mantuvo el mediocampo con Remedi, Trindade y Sosa, algo que implementó para la serie de octavos de final de Copa Libertadores contra Racing, porque el rendimiento de los tres jugadores fue muy parejo.

Ese nivel se sostuvo ante River pero ante Racing, Remedi desentonó y Diego García entró muy bien.

El DT terminará de despejar esa duda este viernes.