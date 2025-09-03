Peñarol ya canjea y vende entradas bonificadas para el partido del sábado ante Plaza Colonia por el Torneo Clausura y en el que va por puntos trascendentes; mirá los precios

Peñarol entrenó en Los Aromos este miércoles pensando en el próximo encuentro ante Plaza Colonia por la sexta fecha del Torneo Clausura que se disputará este sábado a la hora 18 en el Estadio Campeón del Siglo y en el que los carboneros se juegan puntos muy importantes en ambas tablas. Los presididos por Ignacio Ruglio ya fijaron el precio de las entradas que ya se canjean.

Los dirigidos por Diego Aguirre quedaron como líderes del campeonato luego de terminada la quinta fecha, y se mantienen cerca de Nacional en la Tabla Anual.

Desde el punto de vista del futuro, no se llegó aún a un acuerdo con el nuevo contrato que se busca hacer con Maximiliano Silvera.

Peñarol ya fijó los precios para el encuentro de este sábado contra Plaza Colonia en el Estadio Campeón del Siglo por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Aquí se pueden ver los montos que fijaron los aurinegros para dicho encuentro:

entradas

Los socios de Peñarol ingresarán de forma gratis a las Tribunas Cataldi y Damiani.

A su vez, los que no son asociados, tienen hasta este jueves a la hora 13 para asegurar su entrada con precio bonificado.

Los que tengan tarjeta Mastercard BBVA Peñarol, logran un descuento extra de un 10%.

Por otra parte, los menores de hasta 10 años inclusive, ingresan gratis al Estadio Campeón del Siglo.

La venta de entradas se realizará exclusivamente por Tickantel.