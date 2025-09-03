Peñarol ya canjea y vende entradas bonificadas para el partido del sábado ante Plaza Colonia por el Torneo Clausura y en el que va por puntos trascendentes; mirá los precios

Peñarol entrenó en Los Aromos este miércoles pensando en el próximo encuentro ante Plaza Colonia por la sexta fecha del Torneo Clausura que se disputará este sábado a la hora 18 en el Estadio Campeón del Siglo y en el que los carboneros se juegan puntos muy importantes en ambas tablas. Los presididos por Ignacio Ruglio ya fijaron el precio de las entradas que ya se canjean.
