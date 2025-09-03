Dólar
Compra 38,90 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ELIMINATORIAS

Óscar Ibáñez, técnico de Perú, resaltó las virtudes de Uruguay, que será "muy exigente", y sorprendió al hablar de Peñarol previo al partido por Eliminatorias

El entrenador peruano brindó una conferencia de prensa previo al partido ante Uruguay por Eliminatorias, y también habló de Peñarol

3 de septiembre 2025 - 17:23hs
Oscar Ibañez

Oscar Ibañez

Foto: Connie France / AFP

La selección uruguaya recibirá a Perú este jueves en el Estadio Centenario a partir de la hora 20,30 por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en el que se juega la clasificación, la que sería la quinta consecutiva desde la Copa del Mundo Sudáfrica 2010. Por su parte, el técnico peruano, Óscar Ibáñez, habló en conferencia de prensa

Con un empate o una victoria, los dirigidos por Marcelo Bielsa lograrán el objetivo, y se despedirán de las Clasificatorias el próximo martes 9 en Santiago contra Chile en el mismo horario.

Emanuel Gularte y Maximiliano Silvera
PEÑAROL

Mirá por qué aún no hubo acuerdo en la renovación de Maximiliano Silvera con Peñarol

Federico Valverde, de Peñarol a la selección
FÚTBOL

¿Cuánto ganó Uruguay por ir a la última Copa del Mundo y qué dinero repartirá FIFA entre todos los clasificados al Mundial 2026?

Lo que dijo Ibáñez de Uruguay y de Peñarol

Óscar Ibáñez, el DT del combinado de Perú, habló de la importancia del encuentro contra Uruguay, ya que su equipo debe ganar para conservar las esperanzas de una clasificación al Mundial 2026 que está más que difícil.

"El partido de mañana (este miércoles) será muy exigente. La selección uruguaya está compuesta por jugadores de gran nivel. Es un rival importante en cuanto a nombre, que juega de forma muy vertical y que exige al máximo al rival", comenzó diciendo.

Y añadió: "Vamos a tratar aprovechar las virtudes de Perú, que son muchas: la asociación, el buen toque de balón y la llegada al área con mucha gente".

Ibáñez le agradeció a Peñarol por cómo los trató luego de entrenar, como informó Referí, en las canchas 1 y 2 de la Ciudad Deportiva Néstor "Tito" Goncalves.

"Vinimos el domingo y armamos toda una logística pensando en lo mejor para los jugadores. Recién ayer (este martes) pudimos entrenar todos juntos, pero el ya estar acá nos permitió hacer una sesión más de entrenamiento y evitar el cansancio del viaje", explicó.

"Quiero agradecer a la gente de Peñarol por la hospitalidad que hemos tenido estos días", agregó.

Temas:

selección uruguaya Perú Uruguay Peñarol Estadio Centenario Eliminatorias

Seguí leyendo

Las más leídas

Mohamed Salah y Darwin Núñez
INGLATERRA

El gran gesto de Mohamed Salah en defensa de Darwin Núñez y Luis Díaz por un posteo en el que se le faltó el "respeto" a sus excompañeros de Liverpool; mirá lo que dijo

Edison Flores de Perú disputa un balón con Federico Valverde de Uruguay   
ELIMINATORIAS

Eliminatorias: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Uruguay vs Perú en el que la celeste se juega la clasificación al Mundial 2026

Liverpool vs Peñarol por el Torneo Intermedio 2025
COPA AUF URUGUAY

El acuerdo de Peñarol y Liverpool para cambiar de escenario el partido que jugarán por Copa AUF Uruguay

Luis Suárez
MLS

¿Cuál es el sueldo de Luis Suárez en Inter Miami? El uruguayo sigue a la espera de una sanción por su escupitajo en la final de la Leagues Cup

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos