Óscar Ibáñez, técnico de Perú, resaltó las virtudes de Uruguay, que será "muy exigente", y sorprendió al hablar de Peñarol previo al partido por Eliminatorias

La selección uruguaya recibirá a Perú este jueves en el Estadio Centenario a partir de la hora 20,30 por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en el que se juega la clasificación, la que sería la quinta consecutiva desde la Copa del Mundo Sudáfrica 2010. Por su parte, el técnico peruano, Óscar Ibáñez, habló en conferencia de prensa

Con un empate o una victoria, los dirigidos por Marcelo Bielsa lograrán el objetivo, y se despedirán de las Clasificatorias el próximo martes 9 en Santiago contra Chile en el mismo horario.

Lo que dijo Ibáñez de Uruguay y de Peñarol

Óscar Ibáñez, el DT del combinado de Perú, habló de la importancia del encuentro contra Uruguay, ya que su equipo debe ganar para conservar las esperanzas de una clasificación al Mundial 2026 que está más que difícil.

"El partido de mañana (este miércoles) será muy exigente. La selección uruguaya está compuesta por jugadores de gran nivel. Es un rival importante en cuanto a nombre, que juega de forma muy vertical y que exige al máximo al rival", comenzó diciendo.

Y añadió: "Vamos a tratar aprovechar las virtudes de Perú, que son muchas: la asociación, el buen toque de balón y la llegada al área con mucha gente".

Ibáñez le agradeció a Peñarol por cómo los trató luego de entrenar, como informó Referí, en las canchas 1 y 2 de la Ciudad Deportiva Néstor "Tito" Goncalves.

"Vinimos el domingo y armamos toda una logística pensando en lo mejor para los jugadores. Recién ayer (este martes) pudimos entrenar todos juntos, pero el ya estar acá nos permitió hacer una sesión más de entrenamiento y evitar el cansancio del viaje", explicó.

"Quiero agradecer a la gente de Peñarol por la hospitalidad que hemos tenido estos días", agregó.