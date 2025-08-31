Diego Aguirre sorprendió sobre la decisión que tomó con Leonardo Fernández en Peñarol y lo admitió tras la goleada a Racing por el Torneo Clausura

Peñarol goleó claramente a Racing 4-1 este domingo a la noche en el Parque Viera, en donde fue visitante de los de Sayago, en un encuentro que se disputó por la quinta fecha del Torneo Clausura que hasta este lunes, cuando juegue Cerro Largo y cierre la misma, lo dejó como puntero.

El director técnico aurinegro, Diego Aguirre, brindó una rápida conferencia de prensa ni bien terminó el compromiso y previo a subirse al ómnibus que llevó al plantel hasta Los Aromos.

Diego Aguirre quedó muy conforme con el resultado, más allá de que Peñarol no jugó tan bien en defensa, sobre todo, en el primer tiempo en el que Brayan Cortés fue figura con cuatro atajadas notables.

"Ganamos bien contra un buen rival que nos presionó y tuvimos dificultades en el primer tiempo", comenzó diciendo el DT carbonero.

Y añadió: "Después, conseguimos el tercero (de los goles) que nos abrió el partido. Había que ganar, y lo hicimos merecidamente".

A su vez, fue consultado acerca de cuándo decidió que Leonardo Fernández fuera titular, ya que volvía a este partido, pero se esperaba que, tras su lesión, fuera suplente.

"Lo decidí el jueves", dijo Aguirre.

Al técnico le preguntaron sobre el cambio de punta que hizo justamente con Leonardo Fernández, quien jugó por derecha, y Javier Cabrera, por izquierda.

"Fue una variante táctica -indicó- para probar alguna otra cosa y generar un factor, tal vez, sorpresa. Salió bien, encontramos dos goles rápidamente", aclaró.

Según Aguirre, "queda mucho y hay que tener el ritmo, la intensidad, la concentración, ir partido a partido e intentar ganar todos los partidos que quedan. Es difícil, pero lo vamos a intentar".

"No me animo a decir que tengo un 11 titular. Tengo muy buenas opciones, variantes. Hay partidos que puedo recurrir a algún cambio, pero por suerte tenemos variantes importantes".