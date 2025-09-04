Cebolla Rodríguez regresa a las canchas de fútbol y jugará contra su amigo Chory Castro

Cristian "Cebolla" Rodríguez protagonizará un nuevo regreso al fútbol amateur, ahora en Montevideo, luego de su retiro el 17 de enero de 2023.

El exfutbolista de Peñarol volverá a competir en la liga de fútbol de ADIC (papifútbol) en la categoría +40 años y será rival de Gonzalo "Chory" Castro , su amigo, excompañero de la selección e ídolo de Nacional .

El oriundo de Juan Lacaze defenderá al equipo de San Juan Bautista (San Juan Sushi) que está disputando la Copa de Oro en su categoría.

Chory Castro también debutó este año, en marzo, en Old Sampa. Su equipo ganó el Torneo Apertura y ahora busca la doble corona de la temporada 2025 en la Copa de Oro.

Los dos exfutbolistas se enfrentarán en la fecha 10, que está prevista para el 19 de octubre.

En el fútbol de ADIC también juegan otros exjugadores de la selección. Este año debutó Juan Castillo, Sebastián "Loco" Abreu participa desde 2021 y defiende a Jesús María cada vez que está en Montevideo y Andrés Scotti.

Cebolla Rodríguez no puede dejar el fútbol

Cebolla Rodríguez se retiró en enero 2023, tras quedar libre de Plaza, y en abril de 2023 fue anunciado como nuevo jugador de Reformers, equipo amateur de Juan Lacaze, ciudad natal del Cebolla, en el que jugó esa temporada.

En su debut, el 16 de mayo de ese año, Reformes venció a Everton por el Torneo Integración de la Liga de Juan Lacaze en el Parque Marino Rivero, y lo hizo con la camiseta número 7.

Cristian "Cebolla" Rodríguez Cristian "Cebolla" Rodríguez en el homenaje a Diego Godín en Colonia frente a la sub 20 de Uruguay Foto: @Uruguay

Un año después, en marzo 2024, luego que organizó un partido benéfico y asistieron sus amigos exfutbolistas, como el capitán Diego Godín y Antonio Pacheco, fue presentado como nuevo jugador del Club Atlético Independiente de Juan Lacaze, donde comenzó su trayectoria en baby.

El 20 de diciembre pasado participó en el partido despedida que la AUF le hizo a Diego Godín en Colonia, en un encuentro que protagonizaron los sub 20 que jugarían el Sudamericano de enero y un equipo de exfutbolistas.

Ahora volverá a competir en el fútbol amateur en Montevideo.

Los títulos de Cristian Rodríguez en su carrera

Cebolla Rodríguez, quien se retiró del fútbol con 37 años, ganó a lo largo de su trayectoria 27 títulos siendo el uruguayo más laureado entre conquistas a nivel de clubes y con la selección, contando solo su actividad como profesional.

El oriundo de Juan Lacaze ganó con Peñarol el Clasificatorio 2022, el Clausura 2003 y el Uruguayo 2003, cuando el entrenador era Diego Aguirre. También ganó la Liguilla 2004.

Emigró a Europa, en una recordada salida del club por el enfrentamiento entre el empresario Francisco Casal y el presidente aurinegro José Pedro Damiani y jugó en Paris Saint-Germain, Benfica, Porto, Atlético de Madrid, Parma, Gremio, Independiente, retornó a Peñarol y cerró su carrera en Plaza Colonia.

En PSG ganó la Copa de Francia 2005-2006.

En Porto ganó la Primeira Liga en 2008-2009, 2010-2011 y 2011-2012, la Copa de Portugal 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011, y la Supercopa de Portugal 2010.

En Atlético levantó los trofeos de la Copa del Rey 2012-2013, LaLiga 2013-2014 y la Supercopa de España 2014.

En su retorno a Peñarol ganó el Clausura y el Uruguayo 2017. la Supercopa Uruguaya 2018, el Clausura y Uruguayo 2018 y el Torneo Apertura 2019.

Con Plaza Colonia fue campeón del Apertura 2021.