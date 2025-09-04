Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

Cebolla Rodríguez regresa a las canchas de fútbol y jugará contra su amigo Chory Castro

El exfutbolista de Peñarol, Christian "Cebolla" Rodríguez, vuelve a las canchas en el fútbol amateur y será rival de su amigo y excompañero en la selección Gonzalo "Chory" Castro

4 de septiembre 2025 - 16:04hs
Estoyanoff y Cebolla Rodríguez celebran el título del Uruguayo
Estoyanoff y Cebolla Rodríguez celebran el título del Uruguayo D. BATTISTE

Cristian "Cebolla" Rodríguez protagonizará un nuevo regreso al fútbol amateur, ahora en Montevideo, luego de su retiro el 17 de enero de 2023.

El oriundo de Juan Lacaze defenderá al equipo de San Juan Bautista (San Juan Sushi) que está disputando la Copa de Oro en su categoría.

Chory Castro también debutó este año, en marzo, en Old Sampa. Su equipo ganó el Torneo Apertura y ahora busca la doble corona de la temporada 2025 en la Copa de Oro.

Lionel Messi de la selección de Argentina
ELIMINATORIAS

Así se juega la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026: día, hora y dónde ver los cinco partidos

Presentación de Marcelo Bielsa como entrenador de Uruguay en mayo de 2023
ELIMINATORIAS

La cuenta pendiente de Marcelo Bielsa con la selección uruguaya y el mensaje de los hinchas celestes previo al partido ante Perú por Eliminatorias

Los dos exfutbolistas se enfrentarán en la fecha 10, que está prevista para el 19 de octubre.

En el fútbol de ADIC también juegan otros exjugadores de la selección. Este año debutó Juan Castillo, Sebastián "Loco" Abreu participa desde 2021 y defiende a Jesús María cada vez que está en Montevideo y Andrés Scotti.

Cebolla Rodríguez no puede dejar el fútbol

Cebolla Rodríguez se retiró en enero 2023, tras quedar libre de Plaza, y en abril de 2023 fue anunciado como nuevo jugador de Reformers, equipo amateur de Juan Lacaze, ciudad natal del Cebolla, en el que jugó esa temporada.

En su debut, el 16 de mayo de ese año, Reformes venció a Everton por el Torneo Integración de la Liga de Juan Lacaze en el Parque Marino Rivero, y lo hizo con la camiseta número 7.

Cristian "Cebolla" Rodríguez
Cristian

Cristian "Cebolla" Rodríguez en el homenaje a Diego Godín en Colonia frente a la sub 20 de Uruguay

Un año después, en marzo 2024, luego que organizó un partido benéfico y asistieron sus amigos exfutbolistas, como el capitán Diego Godín y Antonio Pacheco, fue presentado como nuevo jugador del Club Atlético Independiente de Juan Lacaze, donde comenzó su trayectoria en baby.

El 20 de diciembre pasado participó en el partido despedida que la AUF le hizo a Diego Godín en Colonia, en un encuentro que protagonizaron los sub 20 que jugarían el Sudamericano de enero y un equipo de exfutbolistas.

Ahora volverá a competir en el fútbol amateur en Montevideo.

Los títulos de Cristian Rodríguez en su carrera

Cebolla Rodríguez, quien se retiró del fútbol con 37 años, ganó a lo largo de su trayectoria 27 títulos siendo el uruguayo más laureado entre conquistas a nivel de clubes y con la selección, contando solo su actividad como profesional.

El oriundo de Juan Lacaze ganó con Peñarol el Clasificatorio 2022, el Clausura 2003 y el Uruguayo 2003, cuando el entrenador era Diego Aguirre. También ganó la Liguilla 2004.

Emigró a Europa, en una recordada salida del club por el enfrentamiento entre el empresario Francisco Casal y el presidente aurinegro José Pedro Damiani y jugó en Paris Saint-Germain, Benfica, Porto, Atlético de Madrid, Parma, Gremio, Independiente, retornó a Peñarol y cerró su carrera en Plaza Colonia.

En PSG ganó la Copa de Francia 2005-2006.

En Porto ganó la Primeira Liga en 2008-2009, 2010-2011 y 2011-2012, la Copa de Portugal 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011, y la Supercopa de Portugal 2010.

En Atlético levantó los trofeos de la Copa del Rey 2012-2013, LaLiga 2013-2014 y la Supercopa de España 2014.

En su retorno a Peñarol ganó el Clausura y el Uruguayo 2017. la Supercopa Uruguaya 2018, el Clausura y Uruguayo 2018 y el Torneo Apertura 2019.

Con Plaza Colonia fue campeón del Apertura 2021.

Temas:

Cebolla Rodríguez Gonzalo "Chory" Castro

Seguí leyendo

Las más leídas

Foster Gillett
RAMPLA JUNIORS

"Cuatro pillos le robaron la plata" a Foster Gillett en Rampla Juniors: la fuerte denuncia que hizo Humberto Grondona sobre la situación de la SAD picapiedra

Rodrigo Bentancur
ELIMINATORIAS

A qué hora juega Uruguay vs Perú hoy por Eliminatorias y por dónde verlo en vivo

Agustín Dos Santos ante la marca de Manuel Ugarte y Rodrigo Zalazar
NACIONAL

El juvenil de Nacional que le tiró un caño a Manuel Ugarte; mirá las fotos de la joya tricolor que ya debutó en Primera y es uno de los sparrings de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

Federico Valverde, una de las figuras actuales de la selección de Uruguay
ELIMINATORIAS

Los nueve jugadores de la selección uruguaya que se perderán el último partido de Eliminatorias ante Chile, si ven una tarjeta amarilla ante Perú

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos