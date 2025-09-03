Dólar
/ Nacional / MONTEVIDEO

"Fuimos diez veces a la intendencia", dijeron vecinos de Ciudad Vieja tras derrumbe de edificio abandonado

Bomberos aclaró que, según la información primaria, no habrían personas lesionadas. La IMM había dispuesto una zona de exclusión para evitar que los peatones pasaran por el frente de la edificación

3 de septiembre 2025 - 19:20hs
El edificio abandonado que se derrumbó en la Ciudad Vieja 

Captura de Telenoche
Así quedó el edificio que se derrumbó en Ciudad Vieja

Captura de Telemundo

Un edificio abandonado en Ciudad Vieja se derrumbó en la tarde de este miércoles. La Intendencia de Montevideo (IMM) ya había informado que la edificación mantenía riesgo de colapso y delimitó la zona en la vereda con el fin de evitar que los peatones pasaran por allí.

El edificio está ubicado en las calles 25 de Mayo y Guaraní, según informó Telemundo (Canal 12). Se espera que llegue personal de UTE para que corte el suministro de energía y los funcionarios de Bomberos puedan trabajar.

