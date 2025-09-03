"Fuimos diez veces a la intendencia", dijeron vecinos de Ciudad Vieja tras derrumbe de edificio abandonado

Un edificio abandonado en Ciudad Vieja se derrumbó en la tarde de este miércoles. La Intendencia de Montevideo (IMM) ya había informado que la edificación mantenía riesgo de colapso y delimitó la zona en la vereda con el fin de evitar que los peatones pasaran por allí.

El edificio está ubicado en las calles 25 de Mayo y Guaraní , según informó Telemundo (Canal 12). Se espera que llegue personal de UTE para que corte el suministro de energía y los funcionarios de Bomberos puedan trabajar.

Los cables de alta tensión quedaron en medio de los escombros y deben ser quitados por los funcionarios.

Bomberos aclaró que en la primera recorrida no hay evidencias de que existan personas lesionadas.

Un vecino contó al citado medio que reclamaron en varias ocasiones a la IMM que se iba a derrumbar. “El martes pasado fui a la intendencia, se podría haber evitado”, añadió el hombre y aseguró que hacía “como dos o tres años” que estaba abandonado.

La IMM está evaluando, además, un edificio que se encuentra al lado del que se derrumbó para saber si también tiene riesgo de colapso.

La IMM está evaluando, además, un edificio que se encuentra al lado del que se derrumbó para saber si también tiene riesgo de colapso. Un vecino contó que hace dos semanas tuvieron una reunión con la comuna y consideró: “Fuimos diez veces a la intendencia”.

“Hay 45 casas en la Ciudad Vieja que se van a caer”, añadió el hombre en diálogo con Telenoche (Canal 4). En tanto, otra vecina sostuvo que “es paradójico” que se dé un derrumbe en la zona de Montevideo “donde hay más personas en situación de calle”.

“Cualquier ciudad de esta ciudad merece vivir sin que se le caiga una casa en la cabeza”, agregó la mujer y aseguró que es “un tema de seguridad pública”.