Presidenta de Jutep dijo que presupuesto que se asignó al organismo "no es consistente con la idea del 'que gobierne la honestidad'" y Díaz le respondió

La presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ana Ferraris , dijo que la asignación de presupuesto a la “junta anticorrupción” no es consistente con la idea del ‘que gobierne la honestidad’" , que usó el Frente Amplio como eslogan de campaña electoral y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, le contestó que "ella se hará responsable del contenido" de las declaraciones.

Ferraris dijo que el proyecto de ley presupuestal le cayó "como un balde de agua fría" y que tampoco es consiste "con el cambio de paradigma que se plantea en el combate a la corrupción , al lavado de activos y el crimen organizado”, en entrevista con el semanario Búsqueda.

La presidenta del organismo afirmó que el Presupuesto “parece ser contradictorio” con estos postulados y que si bien entiende que "la frazada es corta", buscará convencer a los legisladores de que le asignen más dinero al organismo que dirige.

PARLAMENTO Presupuesto: el gobierno revive una vieja discusión de la izquierda e introduce cambios a las donaciones especiales

Este jueves el prosecretario de Presidencia fue consultado por las declaraciones de Ferraris y dijo que "ella se hará responsable del contenido de las mismas" .

"Desconozco el presupuesto que se le asignó", dijo Díaz en rueda de prensa en el Parlamento. "El Presupuesto tiene ciertas restricciones y apunta a lo que dijimos, a los sectores más excluidos y más débiles, lo que tiene que ver con la pobreza infantil", agregó.

"Si todas las funciones del gobierno son prioridad, al final del día nada es prioridad", afirmó el prosecretario.

Para el jerarca de la Presidencia de la República, el texto enviado al Poder Legislativo "es un presupuesto de oportunidades para sectores vulnerables".

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, entregó el proyecto de ley del Presupuesto con 714 artículos el pasado domingo al Parlamento. El plazo de discusión será de tres meses. La coalición de izquierda tiene la mayoría en el Senado, pero que nadie la tiene en Diputados.