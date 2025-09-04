Dólar
Compra 38,90 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
9°C
nubes dispersas
Viernes:
Mín 
Máx 

Siguenos en:

/ Nacional / PRESUPUESTO

Presidenta de Jutep dijo que presupuesto que se asignó al organismo "no es consistente con la idea del 'que gobierne la honestidad'" y Díaz le respondió

Ana Ferraris aseguró que entiende que "la frazada es corta" pero buscará convencer a los legisladores para obtener un mayor ingreso para el organismo que preside

4 de septiembre 2025 - 17:34hs
20250731 Jorge Díaz. Seminario internacional, La Creación del Ministerio de Justicia y DD.HH. en Uruguay
Foto: Inés Guimaraens

La presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ana Ferraris, dijo que la asignación de presupuesto a la “junta anticorrupción” no es consistente con la idea del ‘que gobierne la honestidad’", que usó el Frente Amplio como eslogan de campaña electoral y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, le contestó que "ella se hará responsable del contenido" de las declaraciones.

Ferraris dijo que el proyecto de ley presupuestal le cayó "como un balde de agua fría" y que tampoco es consiste "con el cambio de paradigma que se plantea en el combate a la corrupción, al lavado de activos y el crimen organizado”, en entrevista con el semanario Búsqueda.

La presidenta del organismo afirmó que el Presupuesto “parece ser contradictorio” con estos postulados y que si bien entiende que "la frazada es corta", buscará convencer a los legisladores de que le asignen más dinero al organismo que dirige.

Más noticias
Fachada de la UdelaR
PARLAMENTO

Presupuesto: el gobierno revive una vieja discusión de la izquierda e introduce cambios a las donaciones especiales

Ministerio de Economía y Finanzas.
FINANZAS PÚBLICAS

Presupuesto: informe de Ceres plantea dudas sobre viabilidad de objetivos fiscales y de crecimiento económico

Este jueves el prosecretario de Presidencia fue consultado por las declaraciones de Ferraris y dijo que "ella se hará responsable del contenido de las mismas".

"Desconozco el presupuesto que se le asignó", dijo Díaz en rueda de prensa en el Parlamento. "El Presupuesto tiene ciertas restricciones y apunta a lo que dijimos, a los sectores más excluidos y más débiles, lo que tiene que ver con la pobreza infantil", agregó.

"Si todas las funciones del gobierno son prioridad, al final del día nada es prioridad", afirmó el prosecretario.

Para el jerarca de la Presidencia de la República, el texto enviado al Poder Legislativo "es un presupuesto de oportunidades para sectores vulnerables".

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, entregó el proyecto de ley del Presupuesto con 714 artículos el pasado domingo al Parlamento. El plazo de discusión será de tres meses. La coalición de izquierda tiene la mayoría en el Senado, pero que nadie la tiene en Diputados.

Temas:

Presupuesto Jutep Presupuesto 2025 Jorge Díaz Frente Amplio

Seguí leyendo

Las más leídas

Andrés Morosini, el padre que secuestró a sus hijos a la fuerza de la casa de su expareja
SORIANO

Quién es Andrés Morosini, el jockey de 28 años de Soriano que secuestró a sus hijos y al que su expareja había denunciado por violencia

Necesito ayuda, me estoy muriendo: el desesperado pedido de la madre de los niños raptados por su expareja en Soriano
SE FUGÓ EN AUTO

"Necesito ayuda, me estoy muriendo": el desesperado pedido de la madre de los niños raptados por su expareja en Soriano

Foster Gillett
RAMPLA JUNIORS

"Cuatro pillos le robaron la plata" a Foster Gillett en Rampla Juniors: la fuerte denuncia que hizo Humberto Grondona sobre la situación de la SAD picapiedra

Trabajaba en una empresa en la que tenía un buen sueldo y hacía lo que me gustaba, pero sentía que era el momento de tirarme al agua: la historia del emprendedor Diego Mazzone
URUGUAY EMPRENDEDOR

"Trabajaba en una empresa en la que tenía un buen sueldo y hacía lo que me gustaba, pero sentía que era el momento de tirarme al agua": la historia del emprendedor Diego Mazzone

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos