Valentina Dos Santos volvió a afiliarse al Partido Nacional luego de cumplir su condena por el caso de horas extras en Artigas

La exdiputada Valentina Dos Santos , quien había sido condenada por la Justicia e inhabilitada por el Partido Nacional (PN), finalmente se reincorporará a filas blancas tras cumplir con su pena , según pudo confirmar El Observador con fuentes políticas.

Dos Santos, actualmente secretaria general de la Intendencia de Artigas, fue condenada por la Justicia hace más de un año por un cargo de usurpación de funciones debido a que ordenó el pago de horas extras irregulares sin tener el cargo para ordenar gastos en la comuna.

El Partido Nacional la inhabilitó para competir en las elecciones departamentales y, tras cumplir su pena, decidió volver afiliares al PN.

Dicho trámite, según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4), fue aprobado durante una reunión del directorio blanco durante el lunes 1° de setiembre .

Según explicó el presidente de los nacionalistas, Álvaro Delgado, no existe impedimento para su reincorporación al partido, producto de que ya cumplió con la pena que la Justicia le aplicó.

Tras asumir como secretaria general de la comuna artiguense en julio, Dos Santos afirmó que Artigas "no necesita vivir en términos de revancha ni de divisiones".

"Agradecer a mi pueblo, al pueblo de Artigas, que nos da nuevamente la oportunidad de seguir trabajando por ustedes (...) Un pueblo que sabe lo que hicimos, que sabe lo que hacemos y que sabe lo que podemos hacer. Y que, sobre todo, sabe lo que somos", dijo Dos Santos en su discurso meses atrás.