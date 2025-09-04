Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
9°C
nubes dispersas
Viernes:
Mín 
Máx 

Siguenos en:

/ Nacional / PARTIDO NACIONAL

Valentina Dos Santos volvió a afiliarse al Partido Nacional luego de cumplir su condena por el caso de horas extras en Artigas

Dos Santos fue acusada por un delito de usurpación de funciones debido a que ordenó el pago de horas extras irregulares sin tener el cargo para ordenar gastos en la intendencia artiguense

4 de septiembre 2025 - 17:57hs
Valentina Dos Santos

Valentina Dos Santos

Parlamento

La exdiputada Valentina Dos Santos, quien había sido condenada por la Justicia e inhabilitada por el Partido Nacional (PN), finalmente se reincorporará a filas blancas tras cumplir con su pena, según pudo confirmar El Observador con fuentes políticas.

Dos Santos, actualmente secretaria general de la Intendencia de Artigas, fue condenada por la Justicia hace más de un año por un cargo de usurpación de funciones debido a que ordenó el pago de horas extras irregulares sin tener el cargo para ordenar gastos en la comuna.

El Partido Nacional la inhabilitó para competir en las elecciones departamentales y, tras cumplir su pena, decidió volver afiliares al PN.

Más noticias
Nicolás Olivera, intendente nacionalista de Paysandú, es el quinto intendente que alterna entre el Partido Nacional y el Frente Amplio en el departamento
PAYSANDÚ

Olivera sobre Valentina dos Santos: "Más firme que inhabilitarla no sé qué hay, tendrían que pegarle un tiro"

Pablo Caram, Emiliano Soravilla y Valentina Dos Santos
ELECCIONES DEPARTAMENTALES

Candidato del Partido Nacional a intendente de Artigas afirmó que Valentina Dos Santos "es la líder"

Dicho trámite, según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4), fue aprobado durante una reunión del directorio blanco durante el lunes 1° de setiembre.

Según explicó el presidente de los nacionalistas, Álvaro Delgado, no existe impedimento para su reincorporación al partido, producto de que ya cumplió con la pena que la Justicia le aplicó.

Tras asumir como secretaria general de la comuna artiguense en julio, Dos Santos afirmó que Artigas "no necesita vivir en términos de revancha ni de divisiones".

"Agradecer a mi pueblo, al pueblo de Artigas, que nos da nuevamente la oportunidad de seguir trabajando por ustedes (...) Un pueblo que sabe lo que hicimos, que sabe lo que hacemos y que sabe lo que podemos hacer. Y que, sobre todo, sabe lo que somos", dijo Dos Santos en su discurso meses atrás.

Temas:

Valentina Dos Santos Partido Nacional condena

Seguí leyendo

Las más leídas

Andrés Morosini, el padre que secuestró a sus hijos a la fuerza de la casa de su expareja
SORIANO

Quién es Andrés Morosini, el jockey de 28 años de Soriano que secuestró a sus hijos y al que su expareja había denunciado por violencia

Necesito ayuda, me estoy muriendo: el desesperado pedido de la madre de los niños raptados por su expareja en Soriano
SE FUGÓ EN AUTO

"Necesito ayuda, me estoy muriendo": el desesperado pedido de la madre de los niños raptados por su expareja en Soriano

Foster Gillett
RAMPLA JUNIORS

"Cuatro pillos le robaron la plata" a Foster Gillett en Rampla Juniors: la fuerte denuncia que hizo Humberto Grondona sobre la situación de la SAD picapiedra

Trabajaba en una empresa en la que tenía un buen sueldo y hacía lo que me gustaba, pero sentía que era el momento de tirarme al agua: la historia del emprendedor Diego Mazzone
URUGUAY EMPRENDEDOR

"Trabajaba en una empresa en la que tenía un buen sueldo y hacía lo que me gustaba, pero sentía que era el momento de tirarme al agua": la historia del emprendedor Diego Mazzone

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos