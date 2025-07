Valentina dos Santos asumió como secretaria general de Artigas: "El pueblo sabe lo que hacemos y lo que podemos hacer"

En tanto, la nueva secretaria general afirmó que Artigas "no necesita vivir en términos de revancha ni de divisiones" .

“Agradecer a mi pueblo, al pueblo de Artigas, que nos da nuevamente la oportunidad de seguir trabajando por ustedes (...) Un pueblo que sabe lo que hicimos, que sabe lo que hacemos y que sabe lo que podemos hacer. Y que, sobre todo, sabe lo que somos”, dijo Dos Santos en su discurso, en el que además se la vio emocionada.

"De todas y cada una de esas experiencias que he tenido, de las buenas, y de las no tan buenas, aprendí mucho. Y siempre he tratado y voy a seguir dando lo mejor de mí”, agregó la nueva jerarca municipal.

Sobre las anteriores gestiones blancas dijo que asumieron “responsabilidad de muchas obras, de cambiar la cara de la ciudad y de cambiar la infraestructura”. Para esta nueva administración está “el compromiso de asfaltar el 100% de las calles de Artigas”, prometió la dirigente.

A su vez, marcó quieren "trabajar en conjunto con el gobierno nacional" de Yamandú Orsi y con los dos diputados que tiene el departamento, uno blanco y otro frenteamplista.