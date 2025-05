"Si se cumple con la ley es correcto": Soravilla habló de la designación de Dos Santos como secretaria general de Artigas

"No es que se está pasando por alto la sanción de la Corte Electoral. Valentina (Dos Santos), tuvo una condena en la cual se estableció un régimen de libertad a prueba, se le suspendió la ciudadanía y el Partido Nacional la inhabilitó para usar el lema como candidata, lo mismo para Pablo (Caram). Hubo dos personas más condenadas en el mismo expediente y a esas dos personas se les impuso una sanción de no poder ocupar cargos públicos por un tiempo, lo cual no se le aplicó a Valentina ni a Pablo, lo que quiere decir que si la Justicia hubiese entendido que por esas situaciones que pasaron no tendrían que ocupar cargos públicos, lo hubiesen establecido", señaló Soravilla en entrevista con 970 Universal.