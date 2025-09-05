Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / LEAGUES CUP

La Leagues Cup suspendió a Luis Suárez por su salivazo, aunque puede seguir jugando en la MLS; así fue la dura sanción que le aplicó

El goleador uruguayo y los demás sancionados recibirán también una multa económica

5 de septiembre 2025 - 17:48hs
Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras perder con Inter Miami la final de la Leagues Cup

La Leagues Cup, el torneo que aglutina a clubes de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y de la Liga MX del fútbol mexicano, informó este viernes las sanciones que recibieron los futbolistas de Inter Miami por los incidentes tras la final que Seattle Sounders ganó 3-0 y Luis Suárez recibió seis encuentros por su salivazo a un integrante de la seguridad de su rival.

Como informó Referí, al finalizar ese partido, jugado en Seattle, jugadores de ambos equipos protagonizaron un altercado que tuvo provocaciones, empujones, insultos, recriminaciones y algún intercambio de golpes.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

La alegría de Ignacio Ruglio por la buena noticia que recibió para el partido de Peñarol ante Plaza Colonia por el Torneo Clausura

Luis Suárez y su hijo Benjamín estuvieron en la práctica de Deportivo LSM
DIVISIONAL D

Tras el episodio de su escupitajo a un funcionario de Seattle Sounders, mirá por qué está Luis Suárez en Uruguay

Por otra parte, Suárez se encuentra actualmente en Uruguay y fue este viernes a ver los entrenamientos de Deportivo LSM, el club que tiene junto a Lionel Messi y que juega en la Divisional D.

La sanción a Luis Suárez y sus compañeros

La Leagues Cup determinó este viernes suspender a Luis Suárez por seis partidos, debido a lo que aconteció el pasado domingo a la noche ante Seattle Sounders en la final.

Es el futbolista al que más encuentros de suspensión le dieron.

No obstante, Suárez va a poder seguir jugando en la MLS de Estados Unidos, ya que es un torneo diferente.

Los otros suspendidos de Inter Miami fueron Tomás Avilés con tres encuentros y el español Sergio Busquets con dos.

Por el lado de Seatlle Sounders, Steven Lenhart, que es del staff del club y no es la persona a la que salivó Luis Suárez, fue suspendido con cinco partidos.

A su vez, la Leagues Cup informó que habrá multas económicas para cada uno de ellosl

Luis Suárez Leagues Cup Inter Miami MLS Sergio Busquets

Giorgian de Arrascaeta
ELIMINATORIAS

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay subió al tercer lugar y le pelea el segundo puesto a Brasil

Gianni Infantino felicitó a la selección uruguaya por su clasificación al Mundial 2026
SELECCIÓN URUGUAYA

"Un gigante del fútbol": mirá las felicitaciones y los elogios del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a la selección uruguaya tras clasificar al Mundial 2026

Rodrigo Bentancur
ELIMINATORIAS

A qué hora juega Uruguay vs Perú hoy por Eliminatorias y por dónde verlo en vivo

La celebración familiar en la cancha de Rodrigo Aguirre
SELECCIÓN URUGUAYA

La celebración familiar en la cancha de Rodrigo Aguirre, quien se colocó como uno de los segundos goleadores en la selección uruguaya en las Eliminatorias

