La Leagues Cup suspendió a Luis Suárez por su salivazo, aunque puede seguir jugando en la MLS; así fue la dura sanción que le aplicó

Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras perder con Inter Miami la final de la Leagues Cup

La Leagues Cup, el torneo que aglutina a clubes de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y de la Liga MX del fútbol mexicano, informó este viernes las sanciones que recibieron los futbolistas de Inter Miami por los incidentes tras la final que Seattle Sounders ganó 3-0 y Luis Suárez recibió seis encuentros por su salivazo a un integrante de la seguridad de su rival.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Como informó Referí, al finalizar ese partido, jugado en Seattle , jugadores de ambos equipos protagonizaron un altercado que tuvo provocaciones, empujones, insultos, recriminaciones y algún intercambio de golpes .

Suárez se enojó con el jefe de seguridad de Seattle Sounders, Gene Ramirez , se acercó y lo escupió en la cara en un hecho que le reportó críticas de todas partes del mundo .

Este jueves, previo al partido en el que Uruguay clasificó al Mundial 2026 tras golear a Perú 3-0 por las Eliminatorias, el delantero pidió disculpas en un comunicado.

DIVISIONAL D Tras el episodio de su escupitajo a un funcionario de Seattle Sounders, mirá por qué está Luis Suárez en Uruguay

PEÑAROL La alegría de Ignacio Ruglio por la buena noticia que recibió para el partido de Peñarol ante Plaza Colonia por el Torneo Clausura

Por otra parte, Suárez se encuentra actualmente en Uruguay y fue este viernes a ver los entrenamientos de Deportivo LSM, el club que tiene junto a Lionel Messi y que juega en la Divisional D.

La sanción a Luis Suárez y sus compañeros

La Leagues Cup determinó este viernes suspender a Luis Suárez por seis partidos, debido a lo que aconteció el pasado domingo a la noche ante Seattle Sounders en la final.

Es el futbolista al que más encuentros de suspensión le dieron.

No obstante, Suárez va a poder seguir jugando en la MLS de Estados Unidos, ya que es un torneo diferente.

Los otros suspendidos de Inter Miami fueron Tomás Avilés con tres encuentros y el español Sergio Busquets con dos.

Por el lado de Seatlle Sounders, Steven Lenhart, que es del staff del club y no es la persona a la que salivó Luis Suárez, fue suspendido con cinco partidos.

A su vez, la Leagues Cup informó que habrá multas económicas para cada uno de ellosl