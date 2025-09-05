Dólar
ESPAÑA

Mirá el gol y la asistencia de Gonzalo Petit, quien solo jugó 23 minutos para MIrandés, pero fue determinante en la victoria sobre Albacete de visita

El ex Nacional sigue creciendo en el fútbol español y en pocos minutos que jugó, no solo anotó nuevamente, sino que también dio una asistencia

5 de septiembre 2025 - 19:00hs

El delantero uruguayo Gonzalo Petit volvió a ser determinante en su nuevo club, Mirandés de la Segunda división de España, ya que convirtió un gol y brindó una asistencia en los 23 minutos que estuvo en cancha, para la victoria como visitantes sobre Albacete por 4-1.

El pasado domingo, el exfutbolista de Nacional también había sido trascendente para su equipo.

Gol y pase gol de Petit

Gonzalo Petit fue nuevamente suplente este viernes en Mirandés.

Cabe recordar que en este club se encuentra a préstamo de Betis de LaLiga de España, quien decidió cederlo para que se fogueara en dicha institución.

El otro uruguayo del equipo, Thiago Helguera, quien compartió con él en Nacional y en la selección uruguaya sub 20, en este encuentro fue titular.

Petit entró a los 67 minutos y ya en la primera pelota que tocó, marcó el 3-0 transitorio de Mirandés en su visita a Albacete.

Y cuando se cerraba el partido, el exdelantero de Nacional, le dio una asistencia a Pablo López para el 4-1 final.

Aquí se puede ver esa asistencia:

Gonzalo Petit
