Mirá el gol y la asistencia de Gonzalo Petit, quien solo jugó 23 minutos para MIrandés, pero fue determinante en la victoria sobre Albacete de visita

El delantero uruguayo Gonzalo Petit volvió a ser determinante en su nuevo club, Mirandés de la Segunda división de España, ya que convirtió un gol y brindó una asistencia en los 23 minutos que estuvo en cancha, para la victoria como visitantes sobre Albacete por 4-1.
