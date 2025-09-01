El hijo de una gloria del fútbol mundial jugará en Mirandés junto a Gonzalo Petit y Thiago Helguera

El uruguayo Gonzalo Petit fue una de las principales figuras de su equipo, Mirandés, ya que cuando faltaban 5 minutos para el final, anotó su primer gol desde que arribó a España y le ganaron como visitantes 2-1 a Granada, uno de los grandes clubes de la Segunda división española, y que es candidato a ascender. El hijo de Samuel Eto'o, Etienne, será su compañero, según anunció el club este lunes.

El delantero entró a los 76 minutos y nueve después, ganó por arriba sobre todos los defensores, tras un larguísimo saque de banda de un compañero.

Cabe recordar que Petit está a préstamo desde Betis de LaLiga de España.

Gonzalo Petit tiene como compañero en Mirandés al uruguayo Thiago Helguera, quien fuera compañero suyo tanto en Nacional, como en la selección uruguaya sub 20.

Según anunció Mirandés este lunes, Etienne Eto'o, hijo del histórico Samuel Eto'o, y quien jugaba en Rayo Vallecano, ya es nuevo futbolista del club.

Se trata de un delantero de 23 años que tiene poca experiencia en el fútbol de Primera división, ya que ha defendido a distintos equipos de divisionales menores.