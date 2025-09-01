El uruguayo Gonzalo Petit fue una de las principales figuras de su equipo, Mirandés, ya que cuando faltaban 5 minutos para el final, anotó su primer gol desde que arribó a España y le ganaron como visitantes 2-1 a Granada, uno de los grandes clubes de la Segunda división española, y que es candidato a ascender. El hijo de Samuel Eto'o, Etienne, será su compañero, según anunció el club este lunes.
El hijo de una gloria del fútbol mundial jugará en Mirandés junto a Gonzalo Petit y Thiago Helguera
