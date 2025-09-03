"Despreciable": Alexi Lalas, leyenda de Estados Unidos, criticó el escupitajo de Luis Suárez, quien sigue en silencio mientras recordaron una dura sanción por un caso parecido

Mientras Luis Suárez e Inter Miami siguen sin hacer declaraciones luego de los incidentes del pasado domingo tras perder la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders, siguen apareciendo voces críticas contra el uruguayo y la actitud de jugadores del equipo rosado.
En los tumultos, el delantero escupió a un asistente de Sounders y el hecho quedó captado por las cámaras, lo que generó cuestionamientos y especulaciones sobre la posible sanción que puede recibir.
SEATTLE, WASHINGTON - AUGUST 31: Players of Seattle Sounders FC and Inter Miami CF fight after the Leagues Cup Final match between Seattle Sounders and Inter Miami CF at Lumen Field on August 31, 2025 in Seattle, Washington. Alika Jenner/Getty Images/AFP
Luis Suárez en una nueva polémica
Foto: AFP
“Es un acto vil”
Uno de los que criticó a Luis Suárez fue Alexi Lalas, leyenda del fútbol estadounidense, quien opinó del tema en la red social X.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlexiLalas/status/1962516189617545574&partner=&hide_thread=false
“Escupir es un acto vil, despreciable e irrespetuoso. Preferiría que me dieras un puñetazo en la cara... Aunque sé que a algunos les encantaría hacerlo”, comentó, al compartir un video del escupitajo del uruguayo y tras compartir varias veces las imágenes.
Sus seguidores le preguntaron qué opinaba de la reacción de Sergio Busquets, el español de Inter Miami, que golpeó a un rival con un puñetazo, y lo mismo de Maxi Falcón, el otro uruguayo en el equipo.
“Anoche hubo mucha desgracia para todos”, les respondió.
Lalas también fue consultado por el posible castigo que podía recibir Luis Suárez. “Recientemente, la MLS ha suspendido a jugadores uno o dos partidos adicionales y los ha multado por escupir. Probablemente será algo similar. Al Inter Miami le quedan 9 partidos de temporada regular”, señaló.
Gzr0gtibwAA_X-T
@AlexiLalas
Además, explicó que el partido no era de la MLS. “La Leagues Cup es una competencia independiente organizada entre la MLS y la Liga MX. Sin embargo, el convenio colectivo (CBA) permite al Comisionado de la MLS abordar acciones consideradas perjudiciales para la reputación y la imagen pública de la MLS. Ya veremos”, dijo.
Lo que dijo Lalas sobre Lionel Messi
Consultado por Lionel Messi, quien no participó de la pelea, señaló que “no es ningún santo”. “Creo que el resto de la liga percibe cierta sensación de privilegio en @InterMiamiCF, que Miami se toma libertades y se porta mal simplemente porque es la MLS. Ya sea percibido o real, eso puede generar resentimiento. Pero los villanos son buenos. Observar con odio sigue siendo observar”.
SEATTLE, WASHINGTON - AUGUST 31: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF gestures with the Runners-up medal after the Leagues Cup Final match between Seattle Sounders and Inter Miami CF at Lumen Field on August 31, 2025 in Seattle, Washington. Rich Lam/Getty I
Lionel Messi con la medalla tras perder la final de la Leagues Cup
Foto: AFP
Pero reconoció que el crak argentino no hizo nada en los incidentes “Messi no es un problema para la MLS, y no lo fue anoche. 70 mil personas en Seattle. Aceptó la derrota como un adulto y se quedó de pie con respeto mientras Seattle era honrado como campeón. Cuando se vaya, la MLS tendrá un vacío, pero la MLS estará en una mejor posición. No hay aficionados "de verdad", solo aficionados de la MLS”.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlexiLalas/status/1962553073290879126&partner=&hide_thread=false
La sanción que recuerdan en la MLS
A la espera de lo que pueda ocurrir con Luis Suárez, en Estados Unidos y México se recordó el episodio que vivió el mexicano Héctor Herrera hace unos meses, quien escupió cerca de un árbitro.
Por ese motivo, su equipo Houston Dynamo no le renovó el contrato.