"Despreciable": Alexi Lalas, leyenda de Estados Unidos, criticó el escupitajo de Luis Suárez, quien sigue en silencio mientras recordaron una dura sanción por un caso parecido

Mientras Luis Suárez e Inter Miami siguen sin hacer declaraciones luego de los incidentes del pasado domingo tras perder la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders, siguen apareciendo voces críticas contra el uruguayo y la actitud de jugadores del equipo rosado.

En los tumultos, el delantero escupió a un asistente de Sounders y el hecho quedó captado por las cámaras, lo que generó cuestionamientos y especulaciones sobre la posible sanción que puede recibir.

Uno de los que criticó a Luis Suárez fue Alexi Lalas, leyenda del fútbol estadounidense , quien opinó del tema en la red social X.

Spitting is a vile, despicable, and disrespectful act. I'd rather you punch me in the face…which I know some would love to do. pic.twitter.com/GjAPi5R583 — Alexi Lalas (@AlexiLalas) September 1, 2025

“Escupir es un acto vil, despreciable e irrespetuoso. Preferiría que me dieras un puñetazo en la cara... Aunque sé que a algunos les encantaría hacerlo”, comentó, al compartir un video del escupitajo del uruguayo y tras compartir varias veces las imágenes.

Sus seguidores le preguntaron qué opinaba de la reacción de Sergio Busquets, el español de Inter Miami, que golpeó a un rival con un puñetazo, y lo mismo de Maxi Falcón, el otro uruguayo en el equipo.

“Anoche hubo mucha desgracia para todos”, les respondió.

Lalas también fue consultado por el posible castigo que podía recibir Luis Suárez. “Recientemente, la MLS ha suspendido a jugadores uno o dos partidos adicionales y los ha multado por escupir. Probablemente será algo similar. Al Inter Miami le quedan 9 partidos de temporada regular”, señaló.

Además, explicó que el partido no era de la MLS. “La Leagues Cup es una competencia independiente organizada entre la MLS y la Liga MX. Sin embargo, el convenio colectivo (CBA) permite al Comisionado de la MLS abordar acciones consideradas perjudiciales para la reputación y la imagen pública de la MLS. Ya veremos”, dijo.

Lo que dijo Lalas sobre Lionel Messi

Consultado por Lionel Messi, quien no participó de la pelea, señaló que “no es ningún santo”. “Creo que el resto de la liga percibe cierta sensación de privilegio en @InterMiamiCF, que Miami se toma libertades y se porta mal simplemente porque es la MLS. Ya sea percibido o real, eso puede generar resentimiento. Pero los villanos son buenos. Observar con odio sigue siendo observar”.

SEATTLE, WASHINGTON - AUGUST 31: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF gestures with the Runners-up medal after the Leagues Cup Final match between Seattle Sounders and Inter Miami CF at Lumen Field on August 31, 2025 in Seattle, Washington. Rich Lam/Getty I Lionel Messi con la medalla tras perder la final de la Leagues Cup Foto: AFP

Pero reconoció que el crak argentino no hizo nada en los incidentes “Messi no es un problema para la MLS, y no lo fue anoche. 70 mil personas en Seattle. Aceptó la derrota como un adulto y se quedó de pie con respeto mientras Seattle era honrado como campeón. Cuando se vaya, la MLS tendrá un vacío, pero la MLS estará en una mejor posición. No hay aficionados "de verdad", solo aficionados de la MLS”.

Messi isn't a problem for MLS, and he wasn't the problem last night. 70k in Seattle. He took loss like adult and respectfully stood while SEA was honored as champs. When he leaves, MLS will have a void, but MLS will be in a better place. There are no "real" fans...just MLS fans. https://t.co/QcgEZ3UHQP — Alexi Lalas (@AlexiLalas) September 1, 2025

La sanción que recuerdan en la MLS

A la espera de lo que pueda ocurrir con Luis Suárez, en Estados Unidos y México se recordó el episodio que vivió el mexicano Héctor Herrera hace unos meses, quien escupió cerca de un árbitro.

Por ese motivo, su equipo Houston Dynamo no le renovó el contrato.