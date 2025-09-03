Dólar
"Despreciable": Alexi Lalas, leyenda de Estados Unidos, criticó el escupitajo de Luis Suárez, quien sigue en silencio mientras recordaron una dura sanción por un caso parecido

"Preferiría que me dieras un puñetazo en la cara", dijo Alexi Lalas, quien opinó del escupitajo de Luis Suárez

3 de septiembre 2025 - 8:31hs

En los tumultos, el delantero escupió a un asistente de Sounders y el hecho quedó captado por las cámaras, lo que generó cuestionamientos y especulaciones sobre la posible sanción que puede recibir.

SEATTLE, WASHINGTON - AUGUST 31: Players of Seattle Sounders FC and Inter Miami CF fight after the Leagues Cup Final match between Seattle Sounders and Inter Miami CF at Lumen Field on August 31, 2025 in Seattle, Washington. Alika Jenner/Getty Images/AFP
Luis Suárez en una nueva polémica

Luis Suárez en una nueva polémica

“Es un acto vil”

Uno de los que criticó a Luis Suárez fue Alexi Lalas, leyenda del fútbol estadounidense, quien opinó del tema en la red social X.

Lionel Messi, de Inter Miami, ante Paul Rothrock de Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup
LEAGUES CUP

La impactante foto de Lionel Messi, con la medalla del segundo puesto, mirando a los campeones de Seattle Sounders de la Leagues Cup, tras el escándalo de Luis Suárez

Álvaro Morales cargó contra Luis Suárez y Lionel Messi
MIRÁ EL VIDEO

Periodista mexicano fustigó a Luis Suárez y Lionel Messi: "Asqueroso comportamiento de una cultura futbolística que no sabe perder, de donde cruza el Río de la Plata"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlexiLalas/status/1962516189617545574&partner=&hide_thread=false

“Escupir es un acto vil, despreciable e irrespetuoso. Preferiría que me dieras un puñetazo en la cara... Aunque sé que a algunos les encantaría hacerlo”, comentó, al compartir un video del escupitajo del uruguayo y tras compartir varias veces las imágenes.

Sus seguidores le preguntaron qué opinaba de la reacción de Sergio Busquets, el español de Inter Miami, que golpeó a un rival con un puñetazo, y lo mismo de Maxi Falcón, el otro uruguayo en el equipo.

“Anoche hubo mucha desgracia para todos”, les respondió.

Lalas también fue consultado por el posible castigo que podía recibir Luis Suárez. “Recientemente, la MLS ha suspendido a jugadores uno o dos partidos adicionales y los ha multado por escupir. Probablemente será algo similar. Al Inter Miami le quedan 9 partidos de temporada regular”, señaló.

Gzr0gtibwAA_X-T
Alexi Lalas

Alexi Lalas

Además, explicó que el partido no era de la MLS. “La Leagues Cup es una competencia independiente organizada entre la MLS y la Liga MX. Sin embargo, el convenio colectivo (CBA) permite al Comisionado de la MLS abordar acciones consideradas perjudiciales para la reputación y la imagen pública de la MLS. Ya veremos”, dijo.

Lo que dijo Lalas sobre Lionel Messi

Consultado por Lionel Messi, quien no participó de la pelea, señaló que “no es ningún santo”. “Creo que el resto de la liga percibe cierta sensación de privilegio en @InterMiamiCF, que Miami se toma libertades y se porta mal simplemente porque es la MLS. Ya sea percibido o real, eso puede generar resentimiento. Pero los villanos son buenos. Observar con odio sigue siendo observar”.

SEATTLE, WASHINGTON - AUGUST 31: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF gestures with the Runners-up medal after the Leagues Cup Final match between Seattle Sounders and Inter Miami CF at Lumen Field on August 31, 2025 in Seattle, Washington. Rich Lam/Getty I
Lionel Messi con la medalla tras perder la final de la Leagues Cup

Lionel Messi con la medalla tras perder la final de la Leagues Cup

Pero reconoció que el crak argentino no hizo nada en los incidentes “Messi no es un problema para la MLS, y no lo fue anoche. 70 mil personas en Seattle. Aceptó la derrota como un adulto y se quedó de pie con respeto mientras Seattle era honrado como campeón. Cuando se vaya, la MLS tendrá un vacío, pero la MLS estará en una mejor posición. No hay aficionados "de verdad", solo aficionados de la MLS”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlexiLalas/status/1962553073290879126&partner=&hide_thread=false

La sanción que recuerdan en la MLS

A la espera de lo que pueda ocurrir con Luis Suárez, en Estados Unidos y México se recordó el episodio que vivió el mexicano Héctor Herrera hace unos meses, quien escupió cerca de un árbitro.

Por ese motivo, su equipo Houston Dynamo no le renovó el contrato.

Temas:

Luis Suárez Inter Miami Leagues Cup Estados Unidos

