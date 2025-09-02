Juan Pedro Damiani recibió con "sorpresa" la propuesta de Ignacio Ruglio para ser presidente honorario de Peñarol y dio ideas para mejorar el Campeón del Siglo

El expresidente de Peñarol Juan Pedro Damiani reveló este martes que recibió con "sorpresa" el llamado del actual titular del club, Ignacio Ruglio, de proponer su nombre como presidente honorario de los aurinegros. Además, expresó ideas para mejorar la experiencia del Estadio Campeón del Siglo y reveló una razón por la que estaba molesto con parte de la interna institucional.

Este martes, en consejo directivo, el actual presidente Ruglio le propondrá al consejo directivo nombrar a Damiani como presidente honorario del club ya que el año próximo se cumplirán 10 años de la construcción del Estadio Campeón del Siglo.

Según pudo saber Referí, la propuesta de Ruglio no tendrá votos en contra en el consejo, sería aprobada por unanimidad y luego deberá ser refrendada por la Asamblea Representativa del club donde, desde ya, se da por descontada también la designación.

"Ayer recibí una llamada del presidente y me comunicó esto, obviamente lo tomé como una distinción enorme y una emoción muy importante, máxime por los llamados que recibí por gente del consejo directivo que acompañan al presidente, los recibo con un orgullo enorme pero también con humildad porque que el club haga este reconocimiento es de las cosas más lindas que me pueden pasar, pero también lo tomo como un homenaje a todos los que trabajan por el club y a los que impulsaron la idea loca de hacer el estadio que ahora va a cumplir 10 años y es una satisfacción enorme tener nuestro lugar en el mundo. Esto es para esta generación y para las próximas un orgullo tener ese estadio que entre todos construimos. El compromiso desde donde me toque apoyar al club, siempre lo tuve, y es una misión de entregar mejor de lo que lo recibimos. En nuestro caso, esta obra es para siempre", expresó Damiani este martes con La Mañana del Fútbol que se emite por El Espectador Deportes.

"Me sorprendió porque cuando jugamos con Racing (por Copa Libertadores) recibí del club una muy linda llamada invitándome a ir allá y les dije que estaba muy molesto por algunas cosas que se habían dicho sobre la construcción del estadio, cosas que voy aclarar a mi regreso, como que las tierras habían sido mías, y todas esas novelas que me mortificaron muchísimo cuando todo fue una corazonada y una cuestión de hacer algo superador por el club. Y el presidente me llamó, me dijo que lo iba a aclarar, que trataba de llevarse bien conmigo y yo le dije que también, porque no estoy en el día a día en la política del club. Estos son momentos de agradecimiento, de celebración y de compromiso con el club", afirmó Damiani.

"Es un cargo que tienen algunos clubes en el mundo, es como el cargo de almirante en la Armada, un cargo de honor, de por vida, que obviamente hay una galería en la comisión directiva de los que lo han sido. Mi viejo (José Pedro Damiani) que no había que ponerse ahí porque te morís enseguida, y se lo decía a (Julio María) Sanguinetti y Sanguinetti la puso y es el último con vida. Son prohombres del club, uno se siente chico al lado de los Cataldi, Guelfi, mi viejo. Es la esencia del club. Peñarol siempre ha sido un club diferente, muy presidencialista. Es una galería mucho más chica que la galería de presidentes de Nacional, de River, de Boca y son las cosas que hay que preservar", manifestó.

"Es un reconocimiento a todos los que empujaron. Ahora que tenemos esta magnífica obra debemos intentar mejorarlo y ahí me pongo primero en la fila. Hay cosas que hay que hacer: butaquearlo todo, forrarlo todo por afuera", expresó deslizando ideas para mejorar el Campeón del Siglo, inaugurado el 28 de marzo de 2016.

"Eso se hace con plata. Peñarol tiene que comprar un terreno que está al frente que es del Ministerio de Agricultura, que le cambiaría la cara. Es una inversión bárbara porque da a ruta 8 y facilitaría cosas que hay que tratar conjuntamente con el Ministerio del Interior y de Transporte, la llegada y la salida de la gente, que puede mejorar enormemente", dijo.

"Las cosas desde la tribuna se ven más fáciles, pero nosotros tenemos que seguir apostando por mantener esto tan lindo, que tanto nos costó. De acá a pocos años se van a vender nuevamente los palcos y las butacas y eso va a dejar ingresos muy importantes para terminar de pagar el estadio y también a futuro", agregó.

"Primeramente iría por butaquearlo y forrarlo. La cancha hay que mantenerla de la mejor manera posible, tiene que ser inmaculada y usarla lo menos posible para entrenar", manifestó.

"El club está en algunas cosas muy bien y hay que seguir tratando de que las cosas mejoren", agregó.

Por último se refirió al presente del entrenador Diego Aguirre, su amigo: "Diego está en su lugar en el mundo, siempre le digo que tiene que ser como Ferguson, quedarse por encima de todo y de todos. Ha estado en los momentos importantes del club, en la última copa, hoy convenció a todos como me convenció a mí en su momento. Está muy bien, eso determina que el club en esa área está en un momento especial, cuida todos los detalles del club porque lo quiere mucho, y eso pasa por la parte técnica, por la capitalización de los jugadores que se traen, por su visión de formativas".