Miguel Ángel Russo fue internado: así está la salud del entrenador de Boca Juniors

Miguel Ángel Russo , entrenador de Boca Juniors , fue internado en la tarde del pasado martes tras conocerse que padece una infección urinaria y, por decisión de los médicos, permaneció la noche allí en el hospital por control, pero está en buen estado de salud.

Luego de que le detectaran esta afección y le brindaran los antibióticos correspondientes vía suero, los médicos del sanatorio decidieron que el experimentado DT permanezca internado por 24 horas por control.

De acuerdo con la información de ESPN, desde el entorno del entrenador de Boca confirman que está bien, pero por decisión de los médicos se queda para pasarle medicación e hidratación por suero .

Según indicaron en el canal TyC Sports, el DT de 69 años se había sometido a estudios la semana pasada para descartar problemas de mayor gravedad, pero al notarlo "visiblemente cansado" en los últimos días optaron por repetir los análisis que lleva a cabo durante este martes para clarificar su situación médica actual.

Hay que recordar que tomó las riendas del plantel profesional azul y oro a mediados de año, justo antes de afrontar el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos. Russo afrontó una batalla contra el cáncer de próstata que comenzó en 2017, mientras dirigía al equipo colombiano Millonarios.