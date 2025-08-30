Los futbolistas de Boca Juniors que pueden irse en este periodo de pases: la sorpresa en la lista es uno de los uruguayos

El período de pases en Argentina entra en la recta final y en Boca Juniors hay varios nombres que pueden llegar a salir del club antes de que termine el mismo, algunos porque no son tenidos en cuenta por Miguel Ángel Russo y otros por distintos motivos.

A poco del cierre definitivo del mercado de pases en Argentina y también en Europa, el próximo domingo 31 de agosto , en Boca Juniors están a la expectativa de que llegue alguna propuesta sobre la chicharra para transferir, principalmente, a alguno de los jugadores que no son tenidos en cuenta por el entrenador.

En este mercado de pases, la directiva de Boca encabezada por Juan Román Riquelme , cerró las incorporaciones de Leandro Paredes, Marco Pellegrino y Malcom Braida , como también se fueron varios futbolistas: rescindieron Esteban Rolón y Marcos Rojo, fue cedido Marcelo Saracchi (al Celtic de Escocia), y fueron transferidos dos jugadores que estaban a préstamo en otros clubes como Jorman Campuzano (adquirido por Atlético Nacional, donde estaba) y Vicente Taborda (de Platense al Panathinaikos griego).

El primero en esta lista es el de Sergio "Chiquito" Romero. Con contrato vigente hasta diciembre de fin de año, el golero no ataja desde noviembre de 2024 y es actualmente el cuarto arquero. Es uno de los salarios más importantes del plantel de Boca y, si no aparece un club que lo pretenda, continuará en el club hasta diciembre.

El siguiente en la lista es Cristian Lema, el único de los separados del plantel que permaneció en la institución, ya que Rojo y Saracchi se fueron. Miguel Russo le había advertido que no lo tendría en cuenta cuando llegó al club antes del Mundial de Clubes y, a priori, se quedará a cumplir su contrato hasta diciembre.

Otro que figura en la lista es Lucas Blondel, el jugador que de un día para el otro perdió la titularidad y ya casi no es convocado para los encuentros. No le presentó ofertas a la dirigencia y, por ahora, permanecerá en el club. Intentará sumar rodaje en otro lado para aspirar a jugar su primera Copa del Mundo con Suiza, ya que es nacionalizado.

Siguiendo con la lista, aparece la chance de Kevin Zenón. El mediocampista tuvo un alto impacto ni bien llegó al club, pero hoy está más bajo de su nivel. Boca recibió una oferta del Olympiacos de Grecia de 7 millones de dólares (el Xeneize posee solamente el 80% ya que el 20% restante es de Unión de Santa Fe). La misma fue rechazada y, cuando las partes se encaminaban a un acuerdo en el que los griegos sumaban dinero extra por objetivos a cumplir, no se hizo oficial.

Exequiel Zeballos es otro de los futbolistas que podría irse del club si llega una buena oferta. Hubo un acercamiento desde Arabia que ascendió a 7 millones de dólares y fue rechazada. En las últimas semanas, Vélez ofertó USD 3,5 millones por la mitad de su pase y Boca también se negó. Si los árabes mejoran los números, su salida puede ser factible.

Miguel Merentiel, MVP del partido de Boca ante Benfica Miguel Merentiel, MVP del partido de Boca Juniors ante Benfica

Por último, aparece el nombre de Miguel Merentiel. El delantero uruguayo es clave para Miguel Ángel Russo, pero el futbolista no vería con malos ojos emigrar por una oferta que deje contenta a todas las partes, ya que desde su círculo cercano informan que nunca pudo hacer una diferencia económica.

A la directiva de Boca le llegó un sondeo de un intermediario que aseguró que un club de Emiratos Árabes estaba dispuesto a desembolsar 7 millones de dólares por su ficha. La respuesta de Riquelme fue tajante: que bajen la propuesta al papel y que sea formal para después empezar a negociar.