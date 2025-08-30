Joao Neves metió dos golazos de chilena y otro de afuera del área al ángulo en goleada de PSG, ¿el mejor hat-trick de la historia? Mirá los goles

Paris Saint-Germain , vigente campeón de Europa y de la Ligue 1, aplastó a Toulouse de visitante por 6-3 y se puso líder provisional del campeonato francés, este sábado en la tercera fecha, demostrando que mantiene la misma inercia con la que terminó el curso pasado.

El volante portugués Joao Neves fue protagonista con tres goles, los tres de bella factura (a los 7', 14' y 78'), que le sitúan al frente en solitario de la tabla de goleadores en Francia.

El primero y el segundo fueron de chilena, el tercero con un remate de afuera del área que se incrustó en el ángulo.

El ex Barcelona Ousmane Dembelé marcó dos goles de penal (31' y 50') y se retiró lesionado a los 70', y Bradley Barcola también se apuntó al festival (9').

Charlie Cresswell (38'), Yann Ghobo (89') y Alexis Vossah (90'+1') maquillaron el resultado para Toulouse, mientras que el arquero parisino Lucas Chevalier detuvo dos penales.

Ante un equipo que había ganado también sus dos primeros partidos ligueros, el DT de PSG Luis Enrique había vaticinado un pulso igualado, pero el propio técnico asturiano debió subestimar la capacidad de sus hombres de recuperar su mejor nivel luego de un breve parón después de su paso por el Mundial de Clubes de Estados Unidos.

Los parisinos, que comenzarán su defensa del título de la Liga de Campeones ante Atalanta italiano, el 17 de setiembre en el Parque de los Príncipes, no comenzaron su pretemporada hasta el pasado 6 de agosto.