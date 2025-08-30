Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FRANCIA

Joao Neves metió dos golazos de chilena y otro de afuera del área al ángulo en goleada de PSG, ¿el mejor hat-trick de la historia? Mirá los goles

Mirá los tres impresionantes goles que metió Joao Neves para la goleada de PSG 6-3 sobre Toulouse por la Ligue 1 de Francia

30 de agosto 2025 - 19:21hs

Paris Saint-Germain, vigente campeón de Europa y de la Ligue 1, aplastó a Toulouse de visitante por 6-3 y se puso líder provisional del campeonato francés, este sábado en la tercera fecha, demostrando que mantiene la misma inercia con la que terminó el curso pasado.

El volante portugués Joao Neves fue protagonista con tres goles, los tres de bella factura (a los 7', 14' y 78'), que le sitúan al frente en solitario de la tabla de goleadores en Francia.

El primero y el segundo fueron de chilena, el tercero con un remate de afuera del área que se incrustó en el ángulo.

El ex Barcelona Ousmane Dembelé marcó dos goles de penal (31' y 50') y se retiró lesionado a los 70', y Bradley Barcola también se apuntó al festival (9').

Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

La razón por la que Marcelo Bielsa dijo que no iba a "vender humo" en la selección uruguaya y las dos figuras descartadas por Eliminatorias

Federico Valverde y Manu Morlanes
ESPAÑA

Real Madrid 2-1 Mallorca: con Federico Valverde titular, los merengues siguen con puntaje perfecto en LaLiga de España

Charlie Cresswell (38'), Yann Ghobo (89') y Alexis Vossah (90'+1') maquillaron el resultado para Toulouse, mientras que el arquero parisino Lucas Chevalier detuvo dos penales.

Ante un equipo que había ganado también sus dos primeros partidos ligueros, el DT de PSG Luis Enrique había vaticinado un pulso igualado, pero el propio técnico asturiano debió subestimar la capacidad de sus hombres de recuperar su mejor nivel luego de un breve parón después de su paso por el Mundial de Clubes de Estados Unidos.

Los parisinos, que comenzarán su defensa del título de la Liga de Campeones ante Atalanta italiano, el 17 de setiembre en el Parque de los Príncipes, no comenzaron su pretemporada hasta el pasado 6 de agosto.

Temas:

PSG

Seguí leyendo

Las más leídas

Nacional
TORNEO CLAUSURA

River Plate 0-3 Nacional: el tricolor goleó con tantos de Julián Millán, Maximiliano Gómez y el Diente López

Rodrigo Pastorini
DIVISIONAL D

Deportivo LSM 2-0 Academia: debutó el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi en la Divisional D con triunfo y la expulsión de su gran figura

César Taján
A DISTANCIA

El mensaje de un emocionado Luis Suárez a través de sus redes sociales tras el triunfo de Deportivo LSM en su debut en la Divisional D

¿A qué hora juegan hoy River Plate vs Nacional por el Torneo Clausura y dónde verlo en vivo?
TORNEO CLAUSURA

¿A qué hora juegan hoy River Plate vs Nacional por el Torneo Clausura y dónde verlo en vivo?

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos