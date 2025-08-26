Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

La mala noticia para Marcelo Saracchi que se fue de Boca Juniors y viajó este martes a firmar contrato con Celtic de Glasgow de Escocia

26 de agosto 2025 - 17:34hs
Marcelo Saracchi de la selección de Uruguay ante Colombia

Marcelo Saracchi de la selección de Uruguay ante Colombia

FOTO: L. Carreño

El lateral de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y hasta ahora, de Boca Juniors de Argentina, Marcelo Saracchi, viajó este martes hacia Londres para realizarse los estudios médicos y recibir la visa y de esa manera, firmar contrato con el que será su nuevo club: Celtic de Glasgow de Escocia. No obstante, en la tarde, su nuevo equipo quedó eliminado de la Champions League ante el desconocido Kairat Almaty de Kazajistán.

"Es mejor morir de pie, que vivir arrodillado", fue la frase que eligió Saracchi.

Afuera de la Champions ante un desconocido

El nuevo equipo en el que jugará Marcelo Saracchi, Celtic de Glasgow de Escocia, quedó eliminado de forma más que sorpresiva este martes ante Kairat Almaty, un club de Kazajistán que tiene su sede en Asia, muy lejos de Europa.

Habían empatado en la ida 0-0 y esta vez, volvió a ocurrir lo mismo, ganando los kazajos por penales.

De esta manera, Marcelo Saracchi se quedará sin actividad internacional en su nuevo club.

Marcelo Saracchi Marcelo Bielsa Boca Juniors Londres Europa selección uruguaya Celtic de Glasgow

