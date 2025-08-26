El lateral de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y hasta ahora, de Boca Juniors de Argentina, Marcelo Saracchi, viajó este martes hacia Londres para realizarse los estudios médicos y recibir la visa y de esa manera, firmar contrato con el que será su nuevo club: Celtic de Glasgow de Escocia. No obstante, en la tarde, su nuevo equipo quedó eliminado de la Champions League ante el desconocido Kairat Almaty de Kazajistán.
El uruguayo volverá a jugar en Europa; La mala noticia para Marcelo Saracchi que se fue de Boca Juniors y viajó este martes a firmar contrato con Celtic de Glasgow de Escocia