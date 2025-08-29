Dólar
El Observador / Fútbol / FÚTBOL

¿A qué hora juega Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi vs Academia FC este sábado por el debut de la Divisional D y dónde verlo?

29 de agosto 2025 - 16:22hs
Luis Suárez y Lionel Messi anuncian el Deportivo LSM

Deportivo LSM, el equipo de Luis Suárez y de Lionel Messi, debutará en la Divisional D del fútbol uruguayo, en la cual en esta, su primera temporada en la misma, intentará ascender a lo que hasta hace poco se llamaba la Primera división amateur, que volvió a llamarse Divisional C.

Los dirigidos por Rafael Cánovas buscarán su primera victoria en el torneo.

¿Cuándo juega Deportivo LSM vs Academia FC por el debut de la Divisional D?

Deportivo LSM enfrentará a Academia FC por la primera fecha de Divisional D.

El partido entre ambos equipos se disputará este sábado 29 de agosto en el Parque Palermo.

Juan Rodríguez 
¿A qué hora juega Deportivo LSM vs Academia FC por el debut de la Divisional D y dónde verlo?

El encuentro se jugará a la hora 11.

El partido podrá verse en AUFTV y por streaming, solo para el extranjero en NSN, la empresa digital de Andrés Iniesta.

Deportivo LSM Luis Suárez Lionel Messi Divisional D Rafael Cánovas AUFTV

