Defensa desestimó recurso de controladores aéreos contra declaración de esencialidad hecha por anterior gobierno

El Ministerio de Defensa desestimó el recurso de controladores aéreos contra la declaración de esencialidad que realizó el ministro Javier García en el anterior gobierno.

La Asociación de Controladores Aéreos del Uruguay (Actau) presentó el recurso de revocación contra una declaración de la cartera que pedía por la esencialidad de la actividad en agosto de 2023.

El Ministerio de Defensa, encabezado en ese entonces por García, le pidió al Ministerio de Trabajo que declarara la esencialidad "del control de tránsito aéreo por las graves medidas" del sindicato.

"El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo definió que el control del tráfico aéreo puede ser considerado como servicio esencial. Bajo ese principio, se puede limitar o prohibir el derecho de huelga, cualquiera sea su forma (ya sea huelga de brazos caídos, trabajo a reglamento, ausencia por supuesta enfermedad, entre otras), en vista de que la interrupción de cualquier servicio esencial puede afectar la vida, seguridad o la salud de las personas", argumenta la resolución ministerial.

Debido a la resolución del Ministerio de Trabajo de 2023 y a la reciente impugnación del recurso "se declaró la esencialidad de los servicios relacionados con el control de tránsito aéreo, de aeródromo, aproximación y área, quedando por tanto, limitado el referido derecho de huelga".