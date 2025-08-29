Se realizó el sorteo de la primera edición de Uruguay Impulsa: quiénes son los 5.500 seleccionados

Este viernes 29 de agosto se realizó el sorteo público de la primera edición del programa Uruguay Impulsa : Trabajo y Capacitación, para poder acceder a actividades de trabajo y capacitación que se desarrollarán entre setiembre y diciembre de este año .

Más de 160.000 personas se inscribieron en la iniciativa, de las cuales 5.500 personas resultados seleccionados a lo largo de los 19 departamentos.

El sorteo se realizó este viernes a las 15:00 en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) frente a la escribanía de la cartera.

El programa "busca fortalecer la inserción y reinserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad en todo el país", según afirmaron desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ( OPP ), la que impulsa el proyecto junto con el MTSS , el Ministerio de Desarrollo Social ( Mides ), el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional ( Inefop ) y el Congreso de Intendentes .

Los más de 5.000 seleccionados tendrán "nuevas a oportunidades" a partir de "dos componentes clave":

Componente laboral : tareas asignadas por los gobiernos departamentales.

: tareas asignadas por los gobiernos departamentales. Componente formativo: cursos de capacitación que potencian habilidades y facilitan la inserción laboral. El componente formativo combina instancias obligatorias y opcionales.

Los seleccionados "comenzarán con dos módulos iniciales", uno de ellos "orientado a nivelar competencias digitales básicas y otro que promueve habilidades transversales como comunicación, trabajo en equipo y aprendizaje continuo".

Luego, según el perfil y la oferta disponible en cada departamento, podrán elegir entre opciones como auxiliar de logística, atención al cliente (e-commerce y telefónica), construcción en obra seca o habilidades digitales para la empleabilidad e inteligencia artificial.

El ciclo se cierra con un trayecto obligatorio centrado en herramientas para la búsqueda de empleo, que incluye talleres prácticos sobre armado de CV, entrevistas y orientación laboral.

A partir del próximo lunes 1º de setiembre, cada gobierno departamental se pondrá en contacto con las personas seleccionadas en su departamento. Para ver quienes son los 5.500 seleccionados, también se puede consultar este link.