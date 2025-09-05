Dólar
Las felicitaciones de Luis Suárez a la selección uruguaya tras la clasificación al Mundial 2026; mirá los mensajes del delantero

Luis Suárez siguió el partido de la selección uruguaya ante Perú y felicitó al combinado tras asegurar su clasificación al Mundial 2026

5 de septiembre 2025 - 9:20hs
Foto: Leonardo Carreño
Luis Suárez siguió el partido de la selección uruguaya ante Perú y felicitó al combinado tras el triunfo 3-0 con el que aseguró su clasificación al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

“¡Vamos!”, comentó tras el gol del 1-0 anotado por Rodrigo Aguirre, con una imagen de su TV, con el emoji del corazón celeste y mencionando a la AUF.

Tras el partido, señaló: “¡Buena banda! Felicitaciones”, con un corazón celeste.

Luis Suárez en las Eliminatorias

Luis Suárez formó parte de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa durante estas Eliminatorias con dos presencias en los partidos ante Bolivia, en el triunfo 3-0 en el que ingresó por 17 minutos, y en el encuentro ante Paraguay en el Estadio Centenario, el pasado 7 de setiembre, en el que fue titular, capitán y jugó 85 minutos, en su despedida de de la celeste con empate 0-0.

Además, estuvo convocado al partido Argentina vs Uruguay en La Bombonera, donde la selección tuvo un triunfo histórico, pero no jugó.

Tras su último partido, Suárez hizo duras declaraciones en las que criticó a Bielsa y su estilo de conducción en la selección uruguaya.

