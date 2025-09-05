Las felicitaciones de Luis Suárez a la selección uruguaya tras la clasificación al Mundial 2026; mirá los mensajes del delantero

Las felicitaciones de Luis Suárez a la selección uruguaya

Las felicitaciones de Luis Suárez a la selección uruguaya

Luis Suárez siguió el partido de la selección uruguaya ante Perú y felicitó al combinado tras el triunfo 3-0 con el que aseguró su clasificación al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

A través de sus redes sociales, luego de su mensaje de disculpas por los incidentes en la final de la Leagues Cup , el goleador histórico celeste mostró cómo vio el partido a la distancia.

“¡Vamos!”, comentó tras el gol del 1-0 anotado por Rodrigo Aguirre, con una imagen de su TV, con el emoji del corazón celeste y mencionando a la AUF.

Las felicitaciones de Luis Suárez a la selección uruguaya

Las felicitaciones de Luis Suárez a la selección uruguaya

COMUNICADO Luis Suárez rompió el silencio y pidió perdón por su escupitajo ante Seattle Sounders: "Me equivoqué y lo lamento sinceramente"

NACIONAL El recuerdo de Nacional para Luis Suárez y su gol ante Peñarol en el Gran Parque Central al cumplirse tres años

Tras el partido, señaló: “¡Buena banda! Felicitaciones”, con un corazón celeste.

Las felicitaciones de Luis Suárez a la selección uruguaya Las felicitaciones de Luis Suárez a la selección uruguaya

Luis Suárez en las Eliminatorias

Luis Suárez formó parte de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa durante estas Eliminatorias con dos presencias en los partidos ante Bolivia, en el triunfo 3-0 en el que ingresó por 17 minutos, y en el encuentro ante Paraguay en el Estadio Centenario, el pasado 7 de setiembre, en el que fue titular, capitán y jugó 85 minutos, en su despedida de de la celeste con empate 0-0.

Además, estuvo convocado al partido Argentina vs Uruguay en La Bombonera, donde la selección tuvo un triunfo histórico, pero no jugó.

Tras su último partido, Suárez hizo duras declaraciones en las que criticó a Bielsa y su estilo de conducción en la selección uruguaya.