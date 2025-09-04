Luis Suárez se pronunció a través de una historia de Instagram para pedir disculpas públicas por la conducta violenta que tuvo al final del partido que su equipo, Inter Miami, perdió el domingo 3-0 ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup.
Luis Suárez rompió el silencio y pidió perdón por su escupitajo ante Seattle Sounders: "Me equivoqué y lo lamento sinceramente"
