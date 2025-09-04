Luis Suárez rompió el silencio y pidió perdón por su escupitajo ante Seattle Sounders: "Me equivoqué y lo lamento sinceramente"

Luis Suárez Foto: AFP

Luis Suárez se pronunció a través de una historia de Instagram para pedir disculpas públicas por la conducta violenta que tuvo al final del partido que su equipo, Inter Miami, perdió el domingo 3-0 ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup.

Al finalizar ese partido, jugado en Seattle, jugadores de ambos equipos protagonizaron un altercado que tuvo provocaciones, empujones, insultos, recriminaciones y algún intercambio de golpes.

Suárez se enojó con el jefe de seguridad de Seattle Sounders, se acercó y lo escupió en la cara en un hecho que le reportó críticas de todas partes del mundo.

Mirá lo que expresó Suárez en su comunicado:

WhatsApp Image 2025-09-04 at 18.38.36