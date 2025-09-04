Dólar
COMUNICADO

Luis Suárez rompió el silencio y pidió perdón por su escupitajo ante Seattle Sounders: "Me equivoqué y lo lamento sinceramente"

A cuatro días de escupirle la cara al jefe de seguridad de Seattle Sounders, tras la derrota de Inter Miami en la final de la Leagues Cup, Luis Suárez se expresó en sus redes sociales para pedir perdón

4 de septiembre 2025 - 18:51hs
Luis Suárez&nbsp;

Luis Suárez 

Foto: AFP

Luis Suárez se pronunció a través de una historia de Instagram para pedir disculpas públicas por la conducta violenta que tuvo al final del partido que su equipo, Inter Miami, perdió el domingo 3-0 ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup.

Al finalizar ese partido, jugado en Seattle, jugadores de ambos equipos protagonizaron un altercado que tuvo provocaciones, empujones, insultos, recriminaciones y algún intercambio de golpes.

Suárez se enojó con el jefe de seguridad de Seattle Sounders, se acercó y lo escupió en la cara en un hecho que le reportó críticas de todas partes del mundo.

Mirá lo que expresó Suárez en su comunicado:

Luis Suárez
MLS

¿Cuál es el sueldo de Luis Suárez en Inter Miami? El uruguayo sigue a la espera de una sanción por su escupitajo en la final de la Leagues Cup

Luis Suárez apronta la zurda para convertir un golazo en el clásico Nacional-Peñarol
NACIONAL

El recuerdo de Nacional para Luis Suárez y su gol ante Peñarol en el Gran Parque Central al cumplirse tres años

WhatsApp Image 2025-09-04 at 18.38.36
Luis Suárez Leagues Cup Inter Miami Seattle

