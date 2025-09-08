Por primera vez en la Expo Rural del Prado compitió la raza ovina que es una potencia carnicera en Brasil

Un doble estreno hubo en el ruedo de la Expo Rural del Prado este lunes, en las juras de razas de ovinos , porque por primera vez fueron calificados en ese emblemático ruedo de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) ejemplares de la raza San Inés y además debutó como jurado la Dra. Sabina La Cava .

EXPOSICIÓN AGROPECUARIA Excelente con el ganado, guardián y familiero: no pueden con Pampero, otra vez el mejor Cimarrón Uruguayo

EXPO RURAL DEL PRADO Diez cosas ricas para probar en la Rural del Prado (y los precios)

Los ejemplares fueron presentados en la pista por los propietarios de la cabaña Kingranch, procedente de Piedra Chata, Colonia , Ingrid Nater y Walter Constantino, quienes expresaron que “esta alegría de estar acá y lograr premios es por un esfuerzo muy grande que también hacen nuestros hijos, Santiago que está trabajando e Ivett que está estudiando, somos una típica cabaña familiar”.

Ingrid contó que también crían ovinos Dorper y que esas dos razas, Santa Inés y Dorper, son una potencia en la ovinocultura de Brasil, sobre todo con base en sus excelentes aptitudes carniceras.

Explicó que hace tres años incursionaron en la cría de Santa Inés, importando cuatro carneros desde Entre Ríos, Argentina, y que en 2024 lograron un gran avance con la primera inscripción de un Santa Inés en los registros genealógicos de la ARU.

DSC_0175 Gran Campeona PO de Santa Inés.

A esta Expo Rural del Prado, además de los ejemplares que ingresaron a la pista, trajeron la segunda cría propia, cuyo padre, nacido también en Uruguay, quedó en la cabaña.

Ingrid contó que en el país hay otros criadores y que la idea es, como un nuevo paso hacia posicionar mejor a la raza en Uruguay, dar los pasos correspondientes para crear una sociedad de criadores de Santa Inés.

Al orgullo por los premios y los comentarios de la jurado se agregó otro, la presencia en la pista, entregando las distinciones, de autoridades de la ARU y del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

DSC_0183 Gran Campeona PI de Santa Inés.

Un ovino carnicero, rústico y adaptado a las condiciones de Uruguay

Comentó que el carnero que estaba a su lado pesaba 123 kilos, que Santa Inés es una raza deslanada, que no se esquila, muy adaptable a las condiciones de Uruguay, excelente para producir carne, ideal para cruzamientos, que tiene mucha habilidad maternal, es una raza poliéstrica anual continua, o sea se le puede sacar dos crías al año, no es estacional, no le influye el frío intenso ni el calor extremo y además es muy rústica y resistente a los parásitos, no demanda cuidados extremos se alimenta bien incluso en campo natural.

Acompañada de un gran colaborar, el cabañero Silvio Colman, Ingrid remarcó que participar en la Expo Rural del Prado “es un esfuerzo grande, pero uno lo hace con gusto porque vale la pena, no solo por los premios, ya estar acá es un triunfo, un gran paso y sirve para darle visibilidad a una raza que le puede sumar mucho a los productores de ovinos en Uruguay”.

DSC_0186

La jurado, Sabina La Cava, destacó a El Observador tras concluir su labor que “fue una linda experiencia, es una raza en crecimiento y desarrollo, eso explica que fuera una muestra reducida en cantidad de animales pero me gustaron los que vinieron”.

“Hay que felicitar a los expositores y apoyarlos en lo que están haciendo para que esta raza se haga conocer”, afirmó.

Finalmente, añadió que “es un orgullo” tener la responsabilidad de calificar en el histórico ruedo de la Rural del Prado, y agradeció a la ARU y a quienes colaboraron con su tarea en la pista.

DSC_0176

Ver todos los veredictos de la Expo Rural del Prado 2025 en el sitio expoprado.com