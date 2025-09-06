En la Rural del Prado se ve cómo Cirineos con Rancho Cero ayuda a erradicar la precariedad habitacional

Un ejemplo perfecto de la calidad de las soluciones que brinda el emprendimiento denominado Rancho Cero se exhibe en la Expo Rural del Prado 2025 , en el sector de stands ubicados próximo a la calle principal, en una de las calles paralelas a los grandes galpones, entre los N° 1 y N° 2.

Se trata de una de las novedades más lindas en el amplio conjunto de atracciones que tiene este año el predio de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay (ARU).

Se puede ver, ingresando al módulo demostrativo, cómo era la vivienda antes de la intervención, en qué condiciones vivía la gente, y el hogar al que acceden quienes son asistidos.

EXPOSICIÓN AGROPECUARIA Lo que la ciencia aporta para un agro más resiliente: experiencia inmersiva en el stand del INIA

EXPOSICIONES Comienza la Expo Rural del Prado: 10 datos clave para disfrutar la fiesta del campo y la ciudad

La Asociación Civil Cirineos y el programa Rancho Cero

Rancho Cero es un programa impulsado por la Asociación Civil Cireneos que busca erradicar la precariedad habitacional en Uruguay, brindando viviendas transitorias de emergencia a familias que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Según se informó a El Observador, para hacerlo posible se realiza un trabajo en red con organizaciones sociales de distintos departamentos, que identifican y acompañan a las familias beneficiadas.

Rancho Cero está ya con emprendimientos en Montevideo, Canelones, Tacuarembó, Rivera, Salto y Paysandú.

DSC_0003

"Honor y orgullo" por estar en la Rural del Prado

James "Jimmy" Mc Cubbin, referente de este desarrollo social junto con el padre Juan Andrés "Gordo" Verde, dijo a El Observador que "para nosotros este año tener la posibilidad de tener un stand en donde poder mostrar nuestro trabajo es un verdadero honor y orgullo".

"Jimmy", encargado del programa Rancho Cero por parte de Cireneos, añadió: "Que este año la ARU haya decidido destinar uno de sus stands, darnos esta posibilidad, la verdad que es impresionante, un lugar que convoca a casi medio millón de personas, tener la posibilidad de exponer parte de nuestro trabajo, de lo que hacemos, sin duda es no solo muy gratificante para nuestro trabajo sino una oportunidad de visibilidad enorme para seguir generando esta conciencia que es necesaria para toda la sociedad, para todos los uruguayos y a su vez para también poder, si se quiere, conseguir más apoyos".

Eso, el respaldo, los apoyos de personas y empresas, "es lo que permite que nosotros sigamos haciendo la obra", añadió.

Valoró, también, que este año en la Expo Rural del Prado se festejan 120 años de exposiciones agropecuarias de la ARU, "una exposición con semejante tradición en el Uruguay, que convoca a los diferentes actores de la sociedad, a la ciudad con el campo, sin dudas es una gran oportunidad para nosotros y estamos muy agradecidos por esto".

DSC_0002

DSC_0004

El proceso de Rancho Cero

Esta gestión solidaria tiene como base alianzas con organizaciones sociales locales que trabajan en territorio y ya conocen a las familias. Esas organizaciones postulan a la familia, Cireneos evalúa cada caso según criterios de vulnerabilidad y, finalmente, se instala el hogar, trabajando en equipo junto a la organización y la familia beneficiaria.

A quiénes está dirigido

Se apunta a los hogares más precarios, especialmente a donde hay niños pequeños. El objetivo es restaurar su dignidad a través de hogares modulares seguros y funcionales, que mejoren su calidad de vida y les permitan acceder a nuevas oportunidades.

Cómo avanza el programa

Una vez seleccionadas, las familias reciben acompañamiento durante el proceso de entrega y adaptación a su nuevo hogar: la organización aliada está encargada de realizar un seguimiento a la familia para asegurar el buen uso del módulo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gordo_verde/status/1959074417226465608&partner=&hide_thread=false ¡Que “la nostalgia” de lo vivido nos mueva a seguir construyendo las alegrías del futuro!

LIAM ya recibió su hogar modular de emergencia por el programa RANCHO CERO de https://t.co/TKuwNqAZQv

Gracias a tantos q nos apoyan! Gracias @perezscremini por ser un gran aliado! HCNP! pic.twitter.com/TGDwlWUf67 — Cura Juan Andrés Verde (@gordo_verde) August 23, 2025

Las ventajas de Rancho Cero

Soluciones inmediatas: hogares modulares de rápida producción, con plazos de entrega menores a 8 semanas.

Vivienda como punto de partida, no de llegada: en Cireneos creen que la vivienda digna actúa como un trampolín de oportunidades, permitiendo a las familias mejorar su calidad de vida y progresar de manera escalada.

Modelo de trabajo en red: se apunta a un país donde nadie tenga que vivir en un rancho, y Cirineos parte de la base de que solos no pueden, por eso el trabajo en equipo es la clave para llevar a cabo la misión detallada, se remarcó.

Por último se mencionaron varios ejes en los que hay una suerte de impacto integral en la vida de las familias asistidas:

Salud

Seguridad social y física

Educación

Sueño y descanso

Autoestima y percepción de la calidad de vida

Impacto en la comunidad