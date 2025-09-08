Cómo cultivar hongos sanos, ricos y nutritivos en casa y en una semana, el kit innovador en la Rural del Prado

Hongos: un kit para autocultivo, novedad en la Expo Rural del Prado, en el galpón Sabores del Prado.

En cada Expo Rural del Prado además de propuestas tradicionales, como ver de cerca a los mejores animales del país, disfrutar de buena gastronomía y espectáculos o comprar prendas artesanales y otros productos, hay innovaciones que sorprenden y este año una de ellas se llama Bosque Terra : la marca de un kit de autocultivo de hongos .

La novedad en la exposición agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) -arrancó el viernes 5 y culminará el domingo 14 de setiembre- es que desde la Rural del Prado uno se puede ir con un kit de autocultivo de hongos gourmet por $ 700 .

Se trata de un emprendimiento ( bosqueterra.com ) de dos jóvenes, el Ing. Agr. Mateo di Lorenzo y Diego Rodríguez –estudiante avanzado en ingeniería industrial–, cuyo laboratorio está en Ciudad de la Costa y que ha sido apoyado por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) .

Sabores del Prado en la Expo de la ARU

En el primer stand en el pabellón Sabores del Prado (yendo desde la calle principal de la Rural del Prado hacia el Galpón de Aves y Conejos), ingresando a la izquierda, atendido por Juan Chitaro, se exhiben y comercializan kits con los que autocultivar seis variedades de hongos comestibles.

Esas variedades son: Gírgolas grises (Pleurotus ostreatus), gírgolas azuladas (Pleurotus ostreatus var. colombinus), gírgolas doradas (Pleurotus citrinopileatus), gírgolas rosadas (Pleurotus djamor), gírgolas pardas (Pleurotus pulmonarius) y gírgolas negras (Pleurotus ostreatus x Pleurotus eryngii).

Cada kit pesa 2 kilos y la caja tiene las instrucciones para, paso a paso, en forma muy sencilla, obtener en una semana la primera de las dos o tres cosechas que se logran, para un total de 500 gramos de hongos sanos, sabrosos, nutritivos, de buen tamaño y con el atractivo extra de que los puede producir uno mismo.

Alimento orgánico con el sello del MGAP

Solo hay que hacer un adecuado manejo de dos variables de alta relevancia: agua de calidad y en las dosis recomendadas y el sitio perfecto para colocar el kit, lo cual está explicado en las instrucciones.

Un detalle nada menor es que este emprendimiento genera un alimento orgánico con el sello correspondiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

En el stand, además, se comercializa un recetario para elaborar platos con el aporte de los hongos, por $ 890.

Smart Fungi con respaldo de la ANII

También, en otro desarrollo tecnológico, en ese caso con el respaldo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), en el stand se exhibe en funcionamiento un Smart Fungi, una fructificadora de hongos con control automatizado de humedad, ventilación e iluminación, que tiene un costo de $ 4.500.

Brinda las condiciones adecuadas de humedad, ventilación e iluminación para que, utilizando bloques de cultivos, se produzcan hasta 10 variedades de hongos: Pholiota adiposa, Enoki, Melena de león, Shiitake, Gírgolas azuladas, Gírgolas rosadas, Gírgolas doradas, Gírgola reina, Piopino (Agrocybe aegerita) y Reishi (Ganoderma multipileum).

A este desarrollo tecnológico se vincula una aplicación para celulares que funciona como asistente de cultivos, se informó en uno de los stands más visitados en esta Expo Rural del Prado.

