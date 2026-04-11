La dura autocrítica de Nicolás Lodeiro después de la derrota de Nacional en Maldonado: "No le encontramos la vuelta"

Nicolás Lodeiro fue el único jugador de Nacional que habló luego de la derrota 4-2 del tricolor ante Deportivo Maldonado por el Torneo Apertura, y realizó una fuerte autocrítica sobre el momento del equipo, que no gana hace tres partidos.

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"Nos vamos con las manos vacías. Habíamos logrado dar vuelta el resultado, entramos en el apuro, cometimos muchos errores y otra vez nos vamos sin una victoria", lamentó el futbolista en una entrevista con la transmisión oficial del encuentro.

Al referente tricolor le preguntaron qué explicación le encuentra al bajo rendimiento de Nacional en el Apertura, del que se arrancó a despedir con la derrota de este sábado. "No le encontramos la vuelta. Estamos cometiendo muchísimos errores, no los podemos corregir", contestó.

El centrocampista aseguró que tienen que estar "más tranquilos a la hora de tener la pelota", pero luego cortó su análisis del rendimiento y marcó: "No me voy a poner a hablar de táctica, hoy lo importante era ganar y no lo conseguimos".