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La dura autocrítica de Nicolás Lodeiro después de la derrota de Nacional en Maldonado: "No le encontramos la vuelta"

"Entramos en el apuro, cometimos muchos errores y otra vez nos vamos sin una victoria", lamentó el futbolista de Nacional

11 de abril de 2026 22:20 hs
Nicolás Lodeiro en la entrevista posterior al partido contra Deportivo Maldonado

Nicolás Lodeiro en la entrevista posterior al partido contra Deportivo Maldonado

"Nos vamos con las manos vacías. Habíamos logrado dar vuelta el resultado, entramos en el apuro, cometimos muchos errores y otra vez nos vamos sin una victoria", lamentó el futbolista en una entrevista con la transmisión oficial del encuentro.

Al referente tricolor le preguntaron qué explicación le encuentra al bajo rendimiento de Nacional en el Apertura, del que se arrancó a despedir con la derrota de este sábado. "No le encontramos la vuelta. Estamos cometiendo muchísimos errores, no los podemos corregir", contestó.

El centrocampista aseguró que tienen que estar "más tranquilos a la hora de tener la pelota", pero luego cortó su análisis del rendimiento y marcó: "No me voy a poner a hablar de táctica, hoy lo importante era ganar y no lo conseguimos".

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"Duele, nos vamos tristes, también por la gente que acompaña siempre, se merecen una victoria", continuó Lodeiro, que afirmó que ahora deben enfocarse en el partido contra Deportes Tolima del próximo martes en el Gran Parque Central, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"Esa es otra historia. No podemos fallar en casa y no vamos a fallar", sentenció el futbolista tricolor.

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