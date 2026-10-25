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/ Nacional / ELECCIONES EN BRASIL

Lula se impuso en 44 países y Flávio Bolsonaro en 13, según un recuento parcial del voto en el exterior

Los datos recopilados de las actas electorales en 57 países daban al presidente una ventaja de 45.835 votos, aunque el balance no comprende la totalidad de los sufragios fuera de Brasil

25 de octubre de 2026 18:37 hs
Elecciones en Brasil: los favoritos son Lula y Flávio Bolsonaro

Elecciones en Brasil: los favoritos son Lula y Flávio Bolsonaro

Foto por GLEDSTON TAVARES / AFP

Luiz Inácio Lula da Silva ganó en 44 de los 57 países y territorios incluidos en un recuento parcial del voto de los brasileños en el exterior, mientras que Flávio Bolsonaro se impuso en los otros 13, según una recopilación de actas electorales publicada por O Globo.

El relevamiento comprendía los lugares donde la votación ya había terminado hasta las 16:04 de Brasilia y Montevideo de este domingo. En ese conjunto, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) acumulaba 45.835 votos más que su rival del Partido Liberal (PL).

Casi un millón de brasileños residentes en el exterior estaban habilitados para participar del balotaje. El balance es parcial y no representa el resultado definitivo de la votación fuera de Brasil.

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Portugal y Alemania, entre las victorias de Lula

Entre los países donde se impuso Lula, Portugal registró 34.319 votos para el presidente, seguido por Alemania, con 16.549. También ganó en Reino Unido, donde obtuvo 10.968 sufragios; Francia, con 10.676; y España, con 9.293.

El mandatario se impuso además en Italia, Irlanda, Suiza, Australia, Países Bajos y Bélgica, entre otros destinos.

La lista incluye también victorias en Angola, Arabia Saudita, Austria, Cabo Verde, China, Chipre, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Hungría, India, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Noruega, Nueva Zelanda, Palestina, Polonia, Kenia, República Checa, Rumania, Senegal, Serbia, Singapur, Siria, Suecia y Turquía.

Japón, entre los triunfos de Flávio Bolsonaro

Japón fue el país con más votos para Flávio Bolsonaro entre los lugares donde ganó incluidos en el relevamiento, con 28.538 sufragios.

El candidato del PL también se impuso en Sudáfrica, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Grecia, Hong Kong, Indonesia, Israel, Malasia, Mozambique, Tailandia y Taiwán.

El número de países ganados, por sí solo, no determina el resultado del voto en el exterior: lo que cuenta es la suma de sufragios, ya que las comunidades brasileñas tienen tamaños diferentes en cada destino.

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