Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro piden extender hasta las 19:00 el horario de votación por problemas de clima y transporte

El equipo del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva solicitó este domingo al Tribunal Superior Electoral (TSE) y al Tribunal Supremo Federal (STF) que extiendan hasta las 19:00 el horario de votación en municipios afectados por dificultades en el transporte público , informó el portal brasileño G1.

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El pedido presentado ante el TSE abarca localidades de al menos nueve estados: San Pablo, Alagoas, Pernambuco, Roraima, Piauí, Paraíba, Pará, Paraná y Río de Janeiro. La solicitud se sumó a otra presentada para tres municipios de Bahía: Salvador, Feira de Santana y Lauro de Freitas. Según el escrito, los problemas denunciados incluyen reducción de las flotas de autobuses, dificultades para acceder al transporte gratuito, esperas prolongadas y presuntos cobros indebidos a los votantes. La campaña argumentó que estas situaciones complican la llegada de los electores a sus centros de votación.

En San Pablo, la petición señaló que circulaba solo alrededor del 60% de la flota de autobuses, pese a una orden judicial que exigía mantener el 100% del servicio. También se reportaron dificultades en otras regiones, entre ellas, problemas para trasladar a comunidades indígenas en Roraima y demoras en localidades de Río de Janeiro.

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Por su parte, Lula denunció las dificultades de transporte y pidió a la Justicia Electoral que garantice que todos los ciudadanos puedan votar.

"Que nadie deje de votar porque algún empresario sinvergüenza o algún alcalde de mala fe intentó impedir que el pueblo votara", dijo el mandatario a periodistas frente a su residencia en San Pablo, según informó AFP.

Flávio Bolsonaro también pidió extender la votación hasta las 19:00

La campaña de Flávio Bolsonaro solicitó al Tribunal Superior Electoral ampliar el horario de votación hasta las 19:00 de Brasilia y Montevideo en municipios de San Pablo, Paraná y Santa Catarina afectados por fuertes lluvias.

El pedido comprende diez ciudades del estado de San Pablo, incluida la capital; Curitiba y Guaratuba, en Paraná; y Tijucas, Videira, Trombudo Central, Joaçaba y Águas de Chapecó, en Santa Catarina.

Según la campaña del candidato del Partido Liberal, la medida "busca garantizar que los votantes en estos estados no se vean impedidos de votar debido a fenómenos meteorológicos".

Con información de AFP y Globo