Presupuesto Participativo en Montevideo: este lunes comienza la votación en línea para elegir proyectos barriales

Los residentes de Montevideo podrán comenzar a elegir este lunes 26 de octubre los proyectos del Presupuesto Participativo 2026 a través de internet. La votación electrónica se extenderá hasta el sábado 7 de noviembre a las 23:59 , según informó la Intendencia de Montevideo (IM).

El voto es voluntario tanto para el Presupuesto Participativo como para los Concejos Vecinales, por lo que no hay multas por no participar.

El Presupuesto Participativo permite a la ciudadanía proponer y decidir mediante el voto la realización de obras y servicios de interés vecinal , que se financian con recursos de la comuna.

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La votación digital se realizará a través de la plataforma Montevideo Participa . Para utilizar esta modalidad es necesario contar con un usuario gub.uy con identidad verificada .

Por esta vía se podrán elegir los proyectos del Presupuesto Participativo. La elección de las candidaturas a los Concejos Vecinales se realizará en la jornada presencial.

Cuándo se vota presencialmente y dónde consultar los circuitos

La votación presencial será el domingo 8 de noviembre, en los circuitos habilitados. Ese día se podrá participar en las dos elecciones: la de los proyectos del Presupuesto Participativo y la de los integrantes de los Concejos Vecinales.

La IM publicó un mapa de circuitos 2026, que se puede consultar en su sitio web para ubicar los lugares de votación.

Qué son los Concejos Vecinales

Los Concejos Vecinales son organizaciones sociales autónomas integradas por vecinos, que trasladan las necesidades, demandas y propuestas de los barrios a las autoridades. Sus integrantes trabajan de forma honoraria.

Creados en 1993, estos ámbitos están regulados por la Junta Departamental y reconocidos por los gobiernos departamental y municipal. Cada concejo tiene entre 15 y 40 integrantes y puede reunir a vecinos y representantes de organizaciones sociales, culturales y deportivas.