Cortes de tránsito en Montevideo EN VIVO: calles afectadas y desvíos de hoy viernes 23 de octubre

El Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo publicó los cortes y desvíos al tránsito de este viernes 23 de octubre.
Desde semáforos apagados, hasta alertas por siniestros específicos, las arterias muestras una serie de modificaciones de ingreso y egreso a la ciudad.
Desde el martes 20, a las 20 h. hasta el 6 de noviembre, aproximadamente.
- Avenida Gral. Rondeau, desde Plaza Cagancha hasta Cerro Largo
- Avenida Libertador, desde Cerro Largo hasta La Paz
- Avenida Gral. Rondeau, desde La Paz hasta Gral. Caraballo
Por obra de reparación vial en Avenida Gral. Rondeau, en toda su extensión
Se mejorará el pavimento por donde irá la futura ciclovía que conectará el centro con el oeste de Montevideo.
Semáforos apagados
- Belloni y Rousseau| Extremar la precaución al circular
Mapa de cortes y desvíos al tránsito EN VIVO