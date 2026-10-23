Más de 100 empresas unidas para proteger a los bosques del fuego mediante el O-PAIF

Durante cada verano más de 100 empresas forestales de todo el país se unen para proteger a los bosques del fuego . Ese emprendimiento, con resultados exitosos , se denomina Operativo de Protección Anti-Incendios Forestales (O-PAIF) , lo coordina la Sociedad de Productores Forestales (SPF) y sus acciones y objetivos se difunden en la Uruforest 2026 .

En la Feria Forestal del Agro y del Ambiente, que comenzó el miércoles 21 en el predio ubicado en el km 5 de la ruta 54, en Juan Lacaze, y finalizará este sábado 24, hay un stand del O-PAIF donde se explica que las empresas socias de la SPF implementan y financian, desde hace más de 20 años, acciones conjuntas para detectar y combatir incendios .

Rafael Sosa, coordinador del operativo, destacó a El Observador que para esta gremial de productores el O-PAIF es un programa en el que se pone mucho énfasis y que tiene un alcance muy importante, tanto que integra a más del 90% de los socios de la SPF y de la producción forestal en Uruguay .

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El fuego no reconoce límites y si se actúa de manera integrada entre las diferentes empresas, compartiendo recursos y conocimientos, se logra un mejor resultado El fuego no reconoce límites y si se actúa de manera integrada entre las diferentes empresas, compartiendo recursos y conocimientos, se logra un mejor resultado

Rafael Sosa, coordinador del O-PAIF, en el stand en el que se explica a los visitantes todo lo relacionado con un emprendimiento fundamental y no solo para la producción forestal.

Sosa dijo, también, que "al compartir recursos se logra más eficiencia y eso trae como consecuencia una baja de costos y una reducción en los tiempos de actuación y de gestión, digamos, de los incendios".

Detalló que "evitar que haya incendios, o atacarlos de manera inmediata para evitar que se propaguen, tiene un montón de beneficios, incluyendo el personal de las empresas forestales, la gente las comunidades que están cerca de las plantaciones, el ambiente y también por supuesto esa materia prima que va a ser el alimento de las industrias, que son el sustento de las exportaciones que el país realiza y que tantos beneficios generan".

Prevención, detección y combate

El operativo, se explica en el stand, se apoya en tres pilares: prevención, detección y combate, y se extiende en más de 3.000 predios en 16 departamentos.

Sobre cómo funciona, en lo que se señala es un ciclo continuo de protección, todo se coordina y gestiona desde la Central de Monitoreo y Despacho (CMD), en Durazno, que opera los 365 días del año con un software específico multiacceso.

Para la prevención hay campañas en redes sociales y radios y se realizan presentaciones en localidades de todo el país, por ejemplo sobre la importancia del aviso temprano.

Teniendo como premisa que cuánto antes se detecta un humo más rápido llega la respuesta, se utilizan 65 cámaras giratorias con software e inteligencia artificial que vigilan los bosques para detectar humos, cubriendo con esta tecnología el 80% de los bosques protegidos.

En el verano se suma la vigilancia aérea con dos aviones de detección en zonas sin cámaras para cubrir otro 17% del área.

Cada alerta llega al software de gestión y desde la CMD en Durazno se coordina la respuesta en tiempo real.

Información del O-PAIF de la SPF en la Uruforest. Foto: SPF

Información del O-PAIF de la SPF en la Uruforest. Foto: SPF

El promedio de humos detectados entre noviembre y abril es 6.000 casos, se indica.

Para el combate de dispone de medios áereos y brigadas distribuidas en todo el país para actuar apenas se detecta un foco.

El tiempo máximo de respuesta es 45 minutos.

Se dispone de tres helicópteros con brigadas de bomberos, siete aviones (cuatro de combate y tres de coordinación) y 46 pistas acondicionadas y con agua.

Veda de fuegos y aviso inmediato al 911

Sobre deberes que existen para quienes son parte del sector forestal, pero también para toda la sociedad, Sosa comentó que "lo primero es respetar estrictamente el periodo de veda que empieza ahora, el 1° de noviembre, que hasta el 30 de abril y que es el momento del año en el que no se pueden hacer fuegos, salvo excepciones".

Otro aspecto clave, complementó, es que ante la existencia de un fuego "hay que avisar inmediatamente al 911, no quedarse con que alguien ya habrá avisado, porque cuanto antes se llegue vamos a tener éxito, vamos a lograr que el fuego no se expanda sin control y estaremos evitando muchos daños, pensando primero en la gente, en las personas, pero también en todo el ambiente y en los recursos forestales y otras producciones que hay en los bosques y en sus entornos".