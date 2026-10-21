Congestión de autos nuevos en puerto de Montevideo: llegan más barcos y ANP consigue espacio para depósito

En los últimos meses se produjo un fuerte aumento de llegada de embarques de autos cero kilómetro que provocó congestión en el puerto de Montevideo . En las próximas semanas arribarán varios barcos con vehículos y la Administración Nacional de Puertos (ANP) consiguió espacio adicional para evitar mayores distorsiones.

El fin de semana operó en el puerto el buque ro-ro Grande Melbourne de la naviera Grimaldi con una capacidad máxima de carga de 9.241 CEUs (unidad de medida equivalente a un automóvil) . El Grande Melbourne fue el barco más grande de carga de vehículos que operó en Montevideo, esta vez con 1.793 unidades nuevas.

Para el viernes 30 de octubre está prevista la llegada del Torrens de la naviera de origen sueco-noruego Wallenius Wilhelmsen. El barco tiene 11,44 metros de calado y llega con vehículos embarcados en China . Luego de Montevideo operará en el puerto de Zárate, en la provincia de Buenos Aires.

DGI pone la mira en los altos patrimonios: auditorías con Big Data y un grupo especial para controlar a 3.000 contribuyentes

"Tenemos autos hasta en los techos": continúa la congestión de vehículos nuevos en el puerto de Montevideo

Días después, el domingo 8 de noviembre arribará otro buque de Grimaldi: Grande Oriente . Tiene un calado de 14,8 metros y está equipado con baterías de litio de gran capacidad y conexión a la red eléctrica terrestre. Posee una capacidad máxima de 9.000 CEUs y llega procedente de China.

Según datos de la ANP, en los últimos meses hubo un aumento de 13% en el tráfico de buques ro-rol que estuvo asociado a la llegada de vehículos cero kilómetro. Sin embargo, esa suba generó dolores de cabeza en las autoridades portuarias.

“Tenemos autos hasta en los techos. No sabemos màs dónde ponerlos; por arriba, por abajo, por los costados”, ilustró días atrás el director de la ANP, Jorge Gadini.

“Hay barcos afuera esperando porque no tienen muelles ni áreas para depositarlos”, agregó.

La estimación oficial es que lleguen más de 14.000 vehículos cero kilómetro, principalmente desde China.

Puerto de Montevideo Diego Martínez

El aumento tiene dos aristas. Por un lado, una mayor demanda de Argentina y Paraguay que incrementa la llegada de vehículos en tránsito. Por otro, la decisión de los concesionarios locales de adelantar compras ante el cambio impositivo que tendrán los eléctricos, que pasarán a tributar Imesi a partir de US$ 19.000, desde enero próximo.

Con el congestionamiento de vehículos, la ANP comenzó a buscar áreas disponibles para almacenamiento.

El 15 de octubre, el organismo envió una solicitud a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y al Ministerio de Transporte (MTOP) para conseguir una autorizaciòn para la utilización, con carácter precario, provisorio y excepcional hasta el 31 de diciembre del predio de la ex playa de maniobra de AFE como “espacio terrestre para el almacenaje exclusivo y temporal de vehículos desembarcados en el puerto de Montevideo”.

El texto, al que accedió El Observador, planteó que durante el primer semestre del año se produjo un importante incremento del ingreso de vehículos, tanto con destino al mercado interno como en tránsito a los países de la región.

Agregó que la cantidad de unidades desembarcadas comprometió las posibilidades de atender la demanda de manera adecuada al no contar con “suficientes equipos de carga de automóviles para ir a depósitos extraportuarios y asegurar una rotación más fluida y liberar espacio dentro del recinto portuario”.

La Dirección Nacional de Aduanas habilitó la zona solicitada (al igual que el MTOP) y le pidió a la ANP que el predio debe reunir condiciones de infraestructura, seguridad, control y vigilancia edilicia. Además tiene que estar correctamente cercado, iluminado y separado de predios linderos y disponer de un área donde se ubiquen guardias contratados por la ANP.