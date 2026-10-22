Inumet emitió alerta amarilla por tormentas fuertes, lluvias abundantes y posible caída de granizo: las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes que afecta a distintas localidades del norte y litoral oeste del país.

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La advertencia tendrá una actualización a las 12:45, según informó el organismo. Meteorología señaló, además, que el área comprendida en la advertencia será afectada por tormentas puntualmente fuertes que podrán estar acompañadas de "precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica".

La probabilidad de ocurrencia de estos fenómenos es superior al 75%, según el instituto.

Qué localidades están bajo alerta amarilla La advertencia comprende zonas de cuatro departamentos: