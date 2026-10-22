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Inumet emitió alerta amarilla por tormentas fuertes, lluvias abundantes y posible caída de granizo: las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advirtió por precipitaciones intensas en cortos períodos, rachas de viento muy fuertes y actividad eléctrica

22 de octubre de 2026 11:22 hs
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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes que afecta a distintas localidades del norte y litoral oeste del país.

La advertencia tendrá una actualización a las 12:45, según informó el organismo. Meteorología señaló, además, que el área comprendida en la advertencia será afectada por tormentas puntualmente fuertes que podrán estar acompañadas de "precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica".

La probabilidad de ocurrencia de estos fenómenos es superior al 75%, según el instituto.

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Qué localidades están bajo alerta amarilla

La advertencia comprende zonas de cuatro departamentos:

  • Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

  • Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

  • Río Negro: Algorta, Bellaco, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los Mellizos, Tres Quintas, Villa María y Young.

  • Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

El organismo actualizará la información a las 12:45, cuando evaluará la evolución de las condiciones meteorológicas en las zonas afectadas.

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