Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 21 de octubre

El sorteo del 5 de Oro del miércoles 21 de octubre de 2026 anotó un acierto para el Pozo de Plata y vacantes en los de Oro y Revancha.
Con un pozo acumulado de $ 25.500.000, La Banca confirmó que el próximo domingo 25 se llevará a cabo una nueva instancia.
Resultados del 5 de Oro del miércoles 21 de octubre
Sorteo 5 de Oro
Los números sorteados fueron 12, 18, 36, 40 y 41 mientras que la bolilla extra fue la 31.
- Pozo de Oro: sin aciertos | Premio: $ 6.800.535
- Pozo de Plata: un acierto | Premio: $ 634.773
Sorteo Revancha
Los números del sorteo Revancha fueron 4, 6, 20, 31 y 42.
- Pozo Revancha: sin aciertos | $ 4.520.450
Resultados del Pozo de Oro
- 12
- 18
- 36
- 40
- 41
- Bolilla extra: 31
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.
¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?
El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 25 de octubre a las 22 horas. El pozo acumulado asciende a $ 25.500.000,00.