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Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 21 de octubre

Con un pozo acumulado de $ 25.500.000, La Banca confirmó que el próximo domingo 25 se llevará a cabo una nueva instancia.

21 de octubre de 2026 22:56 hs
Resultados 5 de Oro

Resultados 5 de Oro

El sorteo del 5 de Oro del miércoles 21 de octubre de 2026 anotó un acierto para el Pozo de Plata y vacantes en los de Oro y Revancha.

Con un pozo acumulado de $ 25.500.000, La Banca confirmó que el próximo domingo 25 se llevará a cabo una nueva instancia.

Resultados del 5 de Oro del miércoles 21 de octubre

Sorteo 5 de Oro

Los números sorteados fueron 12, 18, 36, 40 y 41 mientras que la bolilla extra fue la 31.

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  • Pozo de Oro: sin aciertos | Premio: $ 6.800.535
  • Pozo de Plata: un acierto | Premio: $ 634.773

Sorteo Revancha

Los números del sorteo Revancha fueron 4, 6, 20, 31 y 42.

  • Pozo Revancha: sin aciertos | $ 4.520.450

Resultados del Pozo de Oro

  • 12
  • 18
  • 36
  • 40
  • 41
  • Bolilla extra: 31

Resultados del Pozo Revancha

  • 4
  • 6
  • 20
  • 31
  • 42

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?

El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 25 de octubre a las 22 horas. El pozo acumulado asciende a $ 25.500.000,00.

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