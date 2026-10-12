El 5 de Oro cambia de fecha esta semana: el motivo, cuándo es el próximo sorteo y cuánto dinero hay en juego

El 5 de Oro tendrá un cambio en su calendario habitual esta semana debido al feriado del lunes 12 de octubre en Uruguay. El próximo sorteo, que normalmente se realiza los miércoles, fue trasladado al jueves 15 de octubre, manteniendo su horario habitual de las 22:00 horas.
La modificación responde a la conmemoración del Día de la Raza, feriado laborable que se celebra este lunes en todo el país.
Según informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, el próximo sorteo contará con pozos acumulados por aproximadamente $ 21.500.000, distribuidos entre las dos modalidades del juego.
¿Cuánto dinero hay en juego en el próximo 5 de Oro?
Para el sorteo del jueves 15 de octubre, los pozos previstos son los siguientes:
En total, ambas modalidades pondrán en juego $ 21,5 millones.
El sorteo se realizará a las 22:00 horas y podrá seguirse en vivo a través de Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.
Los números ganadores del último sorteo del 5 de Oro
El último sorteo se realizó el domingo 11 de octubre, con los siguientes resultados:
5 de Oro: 18, 21, 40, 44 y 46. Bolilla extra: 48.
5 de Oro Revancha: 3, 17, 26, 38 y 45.
En esa edición, el Pozo de Oro quedó vacante, mientras que la Revancha tuvo dos apuestas ganadoras y el Pozo de Plata registró un acierto.
¿Cómo jugar al 5 de Oro y hasta qué hora se puede apostar?
Para participar del 5 de Oro, los jugadores deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 48.
La apuesta básica tiene un costo de $ 50, mientras que por $ 20 adicionales se puede participar también en la modalidad Revancha con los mismos números.
Las apuestas pueden realizarse a través de diferentes modalidades:
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Agencias y subagencias de Quinielas: hasta las 20:00 horas del día del sorteo, en los locales de la red Hoy Juega.
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Internet: a través del sitio web de La Banca o de la aplicación La Banca Mobile, hasta las 21:00 horas.
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Teléfono: mediante el número 0905 0012, con un costo total de $ 77, que incluye la participación en el 5 de Oro y la Revancha, más el cargo por servicio.
De esta manera, los apostadores tendrán hasta el jueves 15 de octubre para participar de una nueva edición del 5 de Oro, que esta semana modifica su fecha habitual debido al feriado nacional.