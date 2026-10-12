El 5 de Oro cambia de fecha esta semana: el motivo, cuándo es el próximo sorteo y cuánto dinero hay en juego

El 5 de Oro tendrá un cambio en su calendario habitual esta semana debido al feriado del lunes 12 de octubre en Uruguay . El próximo sorteo, que normalmente se realiza los miércoles, fue trasladado al jueves 15 de octubre , manteniendo su horario habitual de las 22:00 horas .

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La modificación responde a la conmemoración del Día de la Raza , feriado laborable que se celebra este lunes en todo el país.

Según informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas , el próximo sorteo contará con pozos acumulados por aproximadamente $ 21.500.000 , distribuidos entre las dos modalidades del juego.

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Para el sorteo del jueves 15 de octubre, los pozos previstos son los siguientes:

Pozo de Oro: $ 16.500.000.

Pozo Revancha: $ 5.000.000.

En total, ambas modalidades pondrán en juego $ 21,5 millones.

El sorteo se realizará a las 22:00 horas y podrá seguirse en vivo a través de Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

Los números ganadores del último sorteo del 5 de Oro

El último sorteo se realizó el domingo 11 de octubre, con los siguientes resultados:

5 de Oro: 18, 21, 40, 44 y 46. Bolilla extra: 48.

5 de Oro Revancha: 3, 17, 26, 38 y 45.

En esa edición, el Pozo de Oro quedó vacante, mientras que la Revancha tuvo dos apuestas ganadoras y el Pozo de Plata registró un acierto.

¿Cómo jugar al 5 de Oro y hasta qué hora se puede apostar?

Para participar del 5 de Oro, los jugadores deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 48.

La apuesta básica tiene un costo de $ 50, mientras que por $ 20 adicionales se puede participar también en la modalidad Revancha con los mismos números.

Las apuestas pueden realizarse a través de diferentes modalidades:

Agencias y subagencias de Quinielas: hasta las 20:00 horas del día del sorteo, en los locales de la red Hoy Juega.

Internet: a través del sitio web de La Banca o de la aplicación La Banca Mobile, hasta las 21:00 horas.

Teléfono: mediante el número 0905 0012, con un costo total de $ 77, que incluye la participación en el 5 de Oro y la Revancha, más el cargo por servicio.

De esta manera, los apostadores tendrán hasta el jueves 15 de octubre para participar de una nueva edición del 5 de Oro, que esta semana modifica su fecha habitual debido al feriado nacional.