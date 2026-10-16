Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del jueves 15 de octubre

El sorteo del 5 de Oro del jueves 15 de octubre de 2026 quedó vacante en los pozos de Oro, Plata y Revancha .

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Con un pozo acumulado de 39.000.000,00, La Banca confirmó que el próximo domingo 18 se llevará a cabo una nueva instancia de sorteo.

Los números sorteados fueron 3, 8, 33, 34 y 36 mientras que la bolilla extra fue la 17.

El 5 de Oro cambia de fecha esta semana: el motivo, cuándo es el próximo sorteo y cuánto dinero hay en juego

Por qué no hubo sorteo del 5 de Oro: la nueva fecha y pozo vacante

Los números del sorteo Revancha fueron 2, 6, 13, 24 y 34.

Pozo Revancha: sin aciertos

Resultados del Pozo de Oro

3

8

33

34

36

Bolilla extra: 17

Resultados del Pozo Revancha

2

6

13

24

34

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?

El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 18 de octubre a las 22 horas.