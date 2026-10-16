Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del jueves 15 de octubre

El sorteo del 5 de Oro del jueves 15 de octubre de 2026 quedó vacante en los pozos de Oro, Plata y Revancha.
Con un pozo acumulado de 39.000.000,00, La Banca confirmó que el próximo domingo 18 se llevará a cabo una nueva instancia de sorteo.
Resultados del 5 de Oro del jueves 15 de octubre
Sorteo 5 de Oro
Los números sorteados fueron 3, 8, 33, 34 y 36 mientras que la bolilla extra fue la 17.
- Pozo de Oro: sin aciertos
- Pozo de Plata: sin aciertos
Sorteo Revancha
Los números del sorteo Revancha fueron 2, 6, 13, 24 y 34.
- Pozo Revancha: sin aciertos
Resultados del Pozo de Oro
- 3
- 8
- 33
- 34
- 36
- Bolilla extra: 17
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.
¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?
El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 18 de octubre a las 22 horas.