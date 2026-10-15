Ministerio de Vivienda y BHU lanzan créditos para comprar casa propia con financiación de hasta el 95%: requisitos y cómo anotarse

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) pondrán en marcha un nuevo programa para facilitar el acceso a la vivienda propia , que permitirá financiar hasta el 95% del valor de un inmueble y acceder a subsidios estatales para el pago de las cuotas mensuales.

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La iniciativa, denominada Abriendo Puertas – Primera Vivienda , será presentada este jueves 15 de octubre y contempla el otorgamiento de hasta 500 préstamos hipotecarios en su primera etapa, según informó la secretaría de Estado.

El programa está dirigido a hogares que tienen capacidad para acceder a un crédito hipotecario, pero necesitan condiciones de financiación más favorables para concretar la compra de una vivienda.

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Uno de sus principales diferenciales es que los beneficiarios podrán acceder a préstamos que cubran hasta el 95% del valor de la propiedad , mientras que el Ministerio de Vivienda podrá otorgar un subsidio para reducir el monto de la cuota mensual, dependiendo de la situación económica de cada hogar.

Los créditos serán otorgados por el BHU en Unidades Indexadas (UI), con un plazo máximo de financiación de 25 años.

Cuánto dinero se podrá solicitar para comprar una vivienda

El monto máximo de los préstamos dependerá de la ubicación del inmueble que se pretenda adquirir. Según informó El País, en Montevideo, Maldonado y Ciudad de la Costa, los créditos podrán alcanzar las 712.500 UI, equivalentes aproximadamente a US$ 117.000.

Para el resto del territorio nacional, el monto máximo será de 589.000 UI, unos US$ 97.000.

Los beneficiarios podrán elegir una vivienda usada o existente dentro de la oferta disponible en el mercado inmobiliario, siempre que se encuentre en el departamento donde realizaron la inscripción y esté ubicada en suelo urbano o suburbano.

La propiedad seleccionada deberá ajustarse a las condiciones de financiación correspondientes a cada hogar y quedará sujeta a la evaluación, tasación y aprobación del Banco Hipotecario del Uruguay.

Cuáles son los requisitos para acceder a los préstamos del MVOT y el BHU

El programa estará disponible tanto para personas que vivan solas como para hogares integrados por varios miembros.

Sin embargo, cada préstamo podrá tener un máximo de dos titulares, quienes deberán cumplir con determinadas condiciones para acceder al financiamiento.

Entre los aspectos que se tendrán en cuenta figuran la edad, los ingresos del hogar, la antigüedad laboral, el ahorro previo y la evaluación crediticia.

El programa está pensado para personas que puedan asumir el pago de un préstamo hipotecario, aunque necesiten un mayor porcentaje de financiación o apoyo estatal para afrontar las cuotas.

Los 500 créditos previstos para el primer llamado se distribuirán entre los 19 departamentos del país, de acuerdo con la cantidad de hogares postulantes que cumplan con los requisitos establecidos.

Cuándo comienzan las inscripciones y cómo anotarse

Las inscripciones para el programa Abriendo Puertas – Primera Vivienda comenzarán el lunes 19 de octubre y finalizarán el 30 de noviembre de 2026.

El trámite se realizará exclusivamente por internet, a través del sitio web del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, donde también estarán disponibles las condiciones específicas del llamado y la documentación necesaria para postularse.

Los interesados podrán consultar la información en la página oficial del Ministerio de Vivienda.

Sorteo de viviendas del MVOT Presidencia

Además, el ministerio habilitará consultas a través de la línea gratuita 0800 46427. En Montevideo, quienes necesiten asesoramiento presencial podrán concurrir a las oficinas de la Dirección Nacional de Vivienda, ubicadas en 25 de Mayo 402, mientras que en el interior del país podrán dirigirse a las oficinas locales del MVOT.

El otro programa del Ministerio de Vivienda para acceder a alquileres más baratos

El lanzamiento de los créditos hipotecarios se suma a otra iniciativa que el MVOT puso en marcha el pasado 7 de setiembre, denominada Abriendo Puertas – Alquiler, que busca facilitar el acceso a viviendas en alquiler a precios inferiores a los del mercado inmobiliario.

Ambos programas forman parte de una estrategia del Ministerio de Vivienda para ampliar las alternativas de acceso y permanencia en una vivienda, tanto mediante la compra como a través del alquiler.

En el marco del Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat 2025-2029, el gobierno prevé ofrecer 2.100 viviendas para alquiler social en inmuebles del ministerio y 1.260 subsidios parciales para alquileres en viviendas privadas hasta 2029.

La ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, explicó durante el lanzamiento del programa de alquiler que uno de los objetivos del gobierno es reducir las dificultades que enfrentan los hogares para acceder a una vivienda.

Según datos de la Encuesta Continua de Hogares de 2024 citados por la jerarca, los hogares de mayores ingresos destinan el 24,1% de sus recursos al alquiler, mientras que en los quintiles de menores ingresos esa proporción alcanza el 37%.

La ministra advirtió que ese peso sobre los ingresos familiares puede afectar otros gastos esenciales, como la alimentación, la educación y la salud.

Alquileres desde menos de $ 16.000 y posibilidad de subsidios

En su primera etapa, el programa Abriendo Puertas – Alquiler ofrece 74 viviendas a estrenar, de uno, dos y tres dormitorios, distribuidas en edificios del MVOT ubicados en Montevideo, Tacuarembó y Artigas.

Los inmuebles tienen precios máximos de alquiler establecidos según la cantidad de dormitorios:

Un dormitorio: hasta 8 UR, equivalentes a menos de $ 16.000 mensuales.

Dos dormitorios: hasta 10 UR, menos de $ 20.000 mensuales.

Tres dormitorios: hasta 12 UR, menos de $ 24.000 mensuales.

El director nacional de Vivienda, Milton Machado, explicó que el programa busca atender a hogares que cuentan con cierta capacidad de pago, pero que encuentran dificultades para afrontar los precios del mercado inmobiliario formal.

Además, el ministerio podrá otorgar subsidios parciales para aquellos hogares que no puedan cubrir la totalidad del alquiler, siempre que acrediten capacidad para pagar una parte.

El primer llamado está dirigido principalmente a hogares monoparentales con niños, niñas o adolescentes y/o personas con discapacidad a cargo, residentes en Montevideo, Tacuarembó y Artigas. En este último departamento también podrán postularse jóvenes de entre 18 y 29 años, de manera individual o en pareja.

Los ingresos mínimos exigidos son de 15 UR, mientras que los máximos varían según la cantidad de integrantes del hogar, desde 38 UR para hogares unipersonales hasta 65 UR para aquellos de cinco integrantes o más.

Los contratos de alquiler tendrán una duración de dos años, renovables por períodos iguales, siempre que se mantengan las condiciones que permitieron acceder al beneficio.

En caso de que la cantidad de postulantes supere el número de viviendas disponibles, la adjudicación se realizará mediante sorteo público.

Las postulaciones a este programa pueden realizarse por internet, presencialmente en las oficinas del MVOT o a través de los teléfonos 0800 46427 en Montevideo, 4632 9163 en Tacuarembó y 4773 0744 en Artigas.