Joaquín Piquerez sonríe y grita al lado del capitán Gustavo Gómez de Palmeiras al haber conseguido su segunda Copa Libertadores tras vencer a Estudiantes

La cuarta consagración de Palmeiras en la Copa Libertadores de América, sellada este sábado tras vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario, tuvo un sabor muy especial para el fútbol uruguayo. En un escenario emblemático de Montevideo, Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez celebraron un nuevo título continental con el conjunto paulista, estirando a nueve años consecutivos la racha de futbolistas uruguayos campeones del máximo certamen de clubes del continente.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Para Piquerez, la conquista significó repetir la gloria en su ciudad natal y exactamente en el mismo estadio donde ya había levantado el trofeo en 2021 frente a Flamengo.

Los nueve títulos de Joaquín Piquerez con Palmeiras Titular en la banda izquierda durante la primera mitad antes de ser sustituido para el complemento por una lesión, el lateral izquierdo alcanzó la impresionante marca de nueve títulos oficiales desde su arribo a Palmeiras: dos Copas Libertadores (2021 y 2026), cuatro Campeonatos Paulistas, un Brasileirao, una Recopa Sudamericana (2022) y una Supercopa de Brasil.

Por su parte, Emiliano Martínez vivió una jornada inolvidable al conquistar la primera Copa Libertadores de su carrera.