La cuarta consagración de Palmeiras en la Copa Libertadores de América, sellada este sábado tras vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario, tuvo un sabor muy especial para el fútbol uruguayo. En un escenario emblemático de Montevideo, Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez celebraron un nuevo título continental con el conjunto paulista, estirando a nueve años consecutivos la racha de futbolistas uruguayos campeones del máximo certamen de clubes del continente.
Para Piquerez, la conquista significó repetir la gloria en su ciudad natal y exactamente en el mismo estadio donde ya había levantado el trofeo en 2021 frente a Flamengo.
Los nueve títulos de Joaquín Piquerez con Palmeiras
Titular en la banda izquierda durante la primera mitad antes de ser sustituido para el complemento por una lesión, el lateral izquierdo alcanzó la impresionante marca de nueve títulos oficiales desde su arribo a Palmeiras: dos Copas Libertadores (2021 y 2026), cuatro Campeonatos Paulistas, un Brasileirao, una Recopa Sudamericana (2022) y una Supercopa de Brasil.
Por su parte, Emiliano Martínez vivió una jornada inolvidable al conquistar la primera Copa Libertadores de su carrera.
Aunque el mediocampista permaneció en el banco de suplentes y no sumó minutos en la definición ante Estudiantes, formó parte del plantel campeón dirigido por Abel Ferreira y se sumó al selecto grupo de uruguayos que tocaron el cielo con las manos en el mítico escenario montevideano del Estadio Centenario.