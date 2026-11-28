El fútbol uruguayo deberá seguir esperando para volver a celebrar la consagración de un director técnico compatriota en la Copa Libertadores . Este sábado, en un Estadio Centenario colmado, Alexander Medina tuvo en sus manos la posibilidad histórica de romper una sequía de 36 años, pero su equipo, Estudiantes de La Plata, cayó 1-0 frente a Palmeiras en la gran definición del certamen continental.

El Cacique llegaba a la cita decisiva en Montevideo con el desafío de suceder en los libros de historia a Luis Cubilla , quien se mantiene como el último entrenador uruguayo en levantar el trofeo más codiciado de América tras lograrlo en 1990 al frente de Olimpia de Paraguay.

Medina tuvo aciertos y errores, y le faltó un poco de ambición en una final a partido único, más allá de que enfrentaba a un rival con mucho poder ofensivo, y buena defensa.

Desde aquella conquista del "Negro" Luis Cubilla, ningún estratega uruguayo había logrado coronarse, sumando frustraciones en las finales disputadas por el propio Cubilla (1991), Sergio Markarian (1997), Diego Aguirre (2011) y Pablo Repetto (2016).

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En un trámite cerrado y muy disputado, el conjunto platense -que contó con el arquero Fernando Muslera como titular, y que anunció su retiro oficial del fútbol tras la derrota- planteó un partido inteligente y resistió durante toda la primera mitad.

Sin embargo, el golpe definitivo llegó a los 52 minutos, cuando Ramón Sosa conectó dentro del área tras una asistencia de cabeza de Jhon Arias para sentenciar el único tanto de la tarde.

A pesar de las variantes ofensivas impulsadas por Alexander Medina y de las claras situaciones generadas por Guido Carrillo y Edwuin Cetré -tapadas por el arquero Carlos Miguel-, el Pincha no logró alcanzar el empate y la racha sin técnicos uruguayos campeones de América sumó un nuevo capítulo.