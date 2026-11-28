El histórico vínculo entre el fútbol uruguayo y uno de los gigantes de Brasil sumó un capítulo emotivo. A través de sus canales oficiales en X (ex Twitter), Sao Paulo presentó oficialmente su nueva indumentaria llamada “Alma Celeste”, una edición especial diseñada para rendir tributo a los futbolistas charrúas que defendieron la camiseta tricolor y dejaron una huella imborrable en la institución.

“¡Una historia que también se viste de azul celeste! Un lanzamiento especial en homenaje a los uruguayos que tuvieron el honor de vestir la camiseta tricolor y marcaron nuestra historia. Una conexión de tradición, pasión y orgullo que atraviesa generaciones”, destacó el club paulista en su publicación.

El homenaje tiene un sustento deportivo gigante, encabezado por cuatro referentes que marcaron distintas épocas en el Estadio Morumbí.

La camiseta especial que hizo Sao Paulo en honor a los jugadores uruguayos que marcaron su historia, y que la llamó "Alma celeste"

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Cuando ambos desembarcaron en 1970 desde Peñarol, Sao Paulo arrastraba una sequía de 13 años sin vueltas olímpicas y resultaron piezas centrales para cortar esa racha en los Campeonatos Paulistas de 1970 y 1971.

Forlán conquistó tres títulos estaduales (1970, 1971 y 1975), mientras que Rocha sumó dos Paulistas (1971 y 1975) e integró el plantel campeón del Brasileirao 1977, torneo en el que no llegó a sumar minutos. Además, juntos alcanzaron el vicecampeonato de la Copa Libertadores en 1974 frente a Independiente.

Diego Lugano junto a Darío Pereyra en el Morumbí

La posta la tomó Darío Pereyra (1977–1988), quien se convirtió en el uruguayo más laureado en la historia del club con seis trofeos: dos Brasileiraos (1977 y 1986) y cuatro Campeonatos Paulistas (1980, 1981, 1985 y 1987), conformando junto a Oscar una de las duplas de zagueros más recordadas del fútbol brasileño.

Ya en el siglo XXI, Diego Lugano (2003–2006 y 2016–2017) agigantó el legado al convertirse en el único de los cuatro en levantar títulos internacionales con el tricolor paulista.

Siendo titular y referente absoluto, conquistó el Paulista, la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes de la FIFA ante Liverpool en un 2005 inolvidable, cerrando su cosecha de cuatro coronas con el Brasileirao de 2006.