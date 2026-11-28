La nueva era de la selección uruguaya femenina comenzó con el pie derecho y una contundencia absoluta. Tras varios meses sin competencia oficial debido a su ausencia en la anterior ventana internacional, la celeste regresó a la cancha este viernes a la noche en el Estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra y firmó una goleada histórica de 8-0 ante Bolivia.

El encuentro marcó el debut de Marcel Rauss en la dirección técnica , quien asumió el desafío de renovar el proyecto deportivo tras el cierre del ciclo de una década encabezado por Ariel Longo.

Desde el pitazo inicial, la selección uruguaya femenina impuso condiciones y desbordó a su rival con presión alta y eficacia ofensiva.

La gran figura de la primera mitad fue Belén Aquino, autora de un triplete tras abrir el marcador a los 7 minutos, ampliar a los 20' y sellar su cuenta personal a los 37'. Entre medio, a los 22, Juliana Viera había anotado su primer tanto de la jornada para encaminar rápidamente el trámite antes del descanso.

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En el complemento, el dominio uruguayo no mermó y las variantes mantuvieron la intensidad. Guillermina Grant estiró la ventaja a los 49 minutos, seguida por una ráfaga de Ahelin Piña (61’) y Ángela Gómez (63’). Finalmente, Viera volvió a hacerse presente en la red a los 69’ para decretar el 8-0 definitivo.

El plantel celeste permanecerá en territorio boliviano para disputar la revancha el próximo lunes 30, antes de viajar a Buenos Aires para cerrar la fecha FIFA frente a Argentina el viernes 4 de diciembre.