La selección uruguaya femenina tiene un nuevo DT: Marcel Rauss, actual DT de la sub 20, se hará cargo de la mayor para poner fin al extenso ciclo de Ariel Longo

La selección uruguaya femenina confirmó como su nuevo entrenador a Marcel Rauss , actual técnico del combinado sub 20 que se mantendrá también en ese cargo , en un movimiento que pone fin al extenso ciclo de Ariel Longo al frente de la mayor.

"Marcel Rauss fue designado como nuevo entrenador de la Selección Mayor Femenina y continuará al frente de la Sub-20" , comunicó la cuenta oficial de la selección femenina este sábado por la tarde.

Rauss comenzó su carrera como entrenador en el Colegio Inglés , y tuvo su primera experiencia en AUF con el equipo femenino de Montevideo City Torque , club con el que ascendió a Primera División.

Marcel Rauss fue designado como nuevo entrenador de la Selección Mayor Femenina y continuará al frente de la Sub-20 pic.twitter.com/8eHd43oVeo

Luego pasó a Nacional, con el que ganó los campeonatos uruguayos femeninos de 2024 y 2025. En ambas temporadas fue elegido como el mejor entrenador del fútbol femenino en la encuesta Fútbolx100 de Referí.

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Poco después de ganar su segundo campeonato, a fines de 2025, el DT fue contratado por la selección uruguaya para dirigir a la sub 20 femenina de cara al Sudamericano de la categoría que se disputó en febrero de 2026. Allí la celeste no logró superar la fase de grupos y quedó afuera del Mundial Sub 20 de Polonia.

Con su designación en la mayor la AUF concluyó el extenso ciclo de Ariel Longo al frente de la selección uruguaya femenina.

El experimentado DT asumió ese rol en 2015 y se mantuvo durante 11 años en el cargo, en los que tuvo como destaque un cuarto puesto en la Copa América Femenina de 2025, y como debe la clasificación a los mundiales.