Para volver a creer: el triunfo que Diego Forlán necesitaba en la selección uruguaya, la cuota de suerte, el segundo golpe a Argentina y el resurgir celeste

Bajo la gestión de Diego Forlán la selección uruguaya empezó a cambiar el gusto amargo del Mundial 2026, que aún deja un sabor de boca desagradable, pero empieza a transformar a partir de este tercer triunfo en cuatro partidos , una nueva victoria frente a Argentina en La Bombonera y otros elementos que terminan siendo determinantes: la cuota de fortuna y la capaciddad del entrenador y de los futbolistas de hacer resurgir a la celeste en medio del sufrimiento.

Lejos de brillar, la selección este viernes sufrió más de lo que jugó en Buenos Aires pero le ganó otra vez a Argentina, su segundo triunfo en el mismo estadio en tres años (el primero lo había conseguido en noviembre 2023) y firmó una victoria que ayuda a terminar de cerrar la herida del fracaso en el torneo de FIFA de junio-julio bajo la gestión del entrenador argentino Marcelo Bielsa, y concluir un dueño necesario y obligatorio de estos futbolistas con ellos mismos y con el hincha.

En estos tres meses que Forlán lleva dirigiendo en forma interina a la selección absoluta consiguió con su sencillez, con comunicaciones claras y, sobre todo, sentido común y sin misterios, recuperar a la vieja selección uruguaya que había transitado en una montaña rusa en la versión de Bielsa.

Forlán logró este viernes su tercer triunfo, tras las victorias ante Corea del Sur, India y Argentina y la derrota en el debut frente a Japón.

Federico Valverde debutó con Forlán en la selección uruguaya: ingresó en el segundo tiempo y el capitán fue Rodrigo Bentancur

Argentina 1-2 Uruguay: la selección de Diego Forlán mejoró en el segundo tiempo y la celeste volvió a ganar en La Bombonera

También el entrenador consiguió transmitir a la selección la capacidad de sufrir, y de encontrar en la fortuna un aliado estratégico para conseguir victorias importantes, como la que firmó este viernes.

¿Qué fue lo que pasó en Argentina? La selección de Lionel Scaloni, en su primer partido tras el retiro de Lionel Messi, dominó el primer tiempo, jugó a su antojo y transformó a Cristopher Fiermarín en la figura con tres grandes atajadas. Uruguay corrió todo el primer tiempo atrás de la pelota y pasó mal. Se lo vio muy incómodo. Sin embargo, no recibió goles y en el inicio del segundo tiempo, el tanto que encontró de rebote (nunca mejor expresado tras el rechazo de Martínez y el rebote en Balerdi que empujó la pelota a la red) cambió el rumbo del encuentro. Luego, el gol de nuca de Maxi Araújo, el nuevo goleador de la celeste, terminó de sostener la diferencia para firmar la victoria, que no estuvo exenta de sufrimiento hasta el final, pero que, en definitiva, sostuvo la victoria con señales que identifican a esta nueva selección con ribetes de la vieja celeste.

Maximiliano Araújo de Uruguay celebra su gol ante Argentina en La Bombonera FOTO: AFP

Esta selección que vuelve a ganar sufriendo. Que encuentra la suerte como un elemento también necesario para llegar a los triunfos. Y la capacidad de ponerse el overol para llegar al éxito.

Por un momento, este plantel de Forlán se pareció a la del Maestro Tabárez, ahora gestionada por su mejor alumno (el ex 10), corriendo, sufriendo y aguantando, pero estableciendo la diferencia para firmar una victoria.

Entonces, en ese contexto, en un año terrible para la selección uruguaya después del fracaso del Mundial; en medio de la crisis que dejó Bielsa; luego de la desconfianza que generaron estos futbolistas y el descreimiento que instalaron entre los hinchas, empiezan a aparecer señales que brindan una luz en el camino.

Uruguay empezó a transitar un sendero en paz.

Con la armonía y la seguridad que transmite Forlán a partir de su sentido común y su sencillez. Con lo que los futbolistas le devuelven al entrenador, y con triunfos que de alguna manera empiezan a rellenar los agujeros de sufrimiento que marcaron este año 2026.

A la selección no le sobró nada en Buenos Aires (en realidad le faltó casi todo lo que exige una expresión futbolística), pero colocó en este amistoso ante Argentina las urgencias que exigía el presente de Uruguay para comenzar a contrarrestar los efectos negativos del proceso de Bielsa y construir un futuro más emparentado con aquellas formas que Tabárez sembró en la selección.

Forlán brindó buenas señales.

Los jugadores de Uruguay festejan ante Argentina en La Bombonera FOTO: AFP

Forlán se quiere quedar al frente de la celeste. Entonces, no solo por el respeto y admiración que le expresan los futbolistas, por el cariño de la gente, sino por los éxitos que empieza a acumular, con algunas actuaciones destacadas como ante Corea del Sur e India, el ahora entrenador comienza a dar forma a esta nueva versión de la selección que genera una expectativa que parecía impensada para el cierre de un 2026 oscuro.

Va bien Forlán. Va bien Uruguay. Los futbolistas empiezan a sentirse cómodos. Esas son buenas señales para avanzar en este camino bajo la gestión del crack que por estos días quiere escribir su propia historia ganadora como entrenador.