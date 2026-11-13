Maximiliano Araújo se transformó en el amuleto de Diego Forlán: seis goles en cinco meses con la selección uruguaya

Seis goles en los últimos cinco meses y la capacidad para resolver los problemas en el ataque de la selección uruguaya , Maximiliano Araújo se transformó en el amuleto de Diego Forlán en la celeste.

El delantero de Sporting de Portugal convirtió este viernes en La Bombonera de cabeza el segundo gol, que terminó asegurando la victoria frente a Argentina.

El triunfo ante el combinado que dirige Lionel Scaloni fue el segundo de Uruguay en La Bombonera en tres años, el primero se había registrado en noviembre 2023 en las Eliminatorias para el Mundial 2026, y ahora en noviembre 2026 en un partido amistoso.

Araújo convirtió seis goles en los últimos siete partidos , desde el 15 de julio en el Mundial:

Federico Valverde debutó con Forlán en la selección uruguaya: ingresó en el segundo tiempo y el capitán fue Rodrigo Bentancur

Argentina 1-2 Uruguay: la selección de Diego Forlán mejoró en el segundo tiempo y la celeste volvió a ganar en La Bombonera

FECHA/TORNEO RIVAL/RESULTADO GOLES ENTRENADOR 15/6, Mundial 2026 Arabia Saudita, 1-1 1 Bielsa 21/6, Mundial 2026 Cabo Verde, 2-2 1 Bielsa 26/6, Mundial 2026 España, 0-1 0 Bielsa 24/9, amistoso Japón, 1-3 1 Forlán 28/9, amistoso Corea del Sur, 4-1 0 Forlán 6/10, amistoso India, 6-1 2 Forlán 13/11, amistoso Argentina, 2-1 1 Forlán

Tras el partido, Maxi Araújo habló sobre su gol: "Importa poco como entró (la pelota). Por suerte pudo entrar. Cuando la vi entrar me dio muchas emociones. Tenía muchas ganas de convertir aquí".

Reconoció también que "sabía que hoy iba a tener alguna y que iba a hacer un gol".

"Estos partidos sirven mucho para el grupo porque era uno que estábamos esperando. Nos enfrentamos a una de las mejores selecciones del mundo. Ellos tienen grandes jugadores. Para nosotros era una linda prueba".

Además, destacó una frase que utilizó este jueves en la previa de Uruguay vs Argentina: "Para nosotros no era un amistoso y ganamos que era lo importante".