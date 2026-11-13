Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Maximiliano Araújo se transformó en el amuleto de Diego Forlán: seis goles en cinco meses con la selección uruguaya

Uruguay venció 2-1 a Argentina este viernes en Buenos Aires en el penúltimo partido de la selección en este año

13 de noviembre de 2026 22:38 hs
Maximiliano Araújo de Uruguay celebra su gol ante Argentina en La Bombonera

Maximiliano Araújo de Uruguay celebra su gol ante Argentina en La Bombonera

FOTO: AFP

Seis goles en los últimos cinco meses y la capacidad para resolver los problemas en el ataque de la selección uruguaya, Maximiliano Araújo se transformó en el amuleto de Diego Forlán en la celeste.

El delantero de Sporting de Portugal convirtió este viernes en La Bombonera de cabeza el segundo gol, que terminó asegurando la victoria frente a Argentina.

El triunfo ante el combinado que dirige Lionel Scaloni fue el segundo de Uruguay en La Bombonera en tres años, el primero se había registrado en noviembre 2023 en las Eliminatorias para el Mundial 2026, y ahora en noviembre 2026 en un partido amistoso.

Araújo convirtió seis goles en los últimos siete partidos, desde el 15 de julio en el Mundial:

Argentina 1-2 Uruguay: la selección de Diego Forlán mejoró en el segundo tiempo y la celeste volvió a ganar en La Bombonera

Federico Valverde debutó con Forlán en la selección uruguaya: ingresó en el segundo tiempo y el capitán fue Rodrigo Bentancur

FECHA/TORNEO RIVAL/RESULTADO GOLES ENTRENADOR
15/6, Mundial 2026 Arabia Saudita, 1-1 1 Bielsa
21/6, Mundial 2026 Cabo Verde, 2-2 1 Bielsa
26/6, Mundial 2026 España, 0-1 0 Bielsa
24/9, amistoso Japón, 1-3 1 Forlán
28/9, amistoso Corea del Sur, 4-1 0 Forlán
6/10, amistoso India, 6-1 2 Forlán
13/11, amistoso Argentina, 2-1 1 Forlán

Tras el partido, Maxi Araújo habló sobre su gol: "Importa poco como entró (la pelota). Por suerte pudo entrar. Cuando la vi entrar me dio muchas emociones. Tenía muchas ganas de convertir aquí".

Reconoció también que "sabía que hoy iba a tener alguna y que iba a hacer un gol".

"Estos partidos sirven mucho para el grupo porque era uno que estábamos esperando. Nos enfrentamos a una de las mejores selecciones del mundo. Ellos tienen grandes jugadores. Para nosotros era una linda prueba".

Además, destacó una frase que utilizó este jueves en la previa de Uruguay vs Argentina: "Para nosotros no era un amistoso y ganamos que era lo importante".

Las más leídas

Argentina 1-2 Uruguay: la selección de Diego Forlán mejoró en el segundo tiempo y la celeste volvió a ganar en La Bombonera

La carta de Ignacio Ruglio para despedirse de la presidencia de Peñarol: "Siento que hoy ya no tengo la misma fuerza que tuve durante estos años"

Federico Valverde debutó con Forlán en la selección uruguaya: ingresó en el segundo tiempo y el capitán fue Rodrigo Bentancur

Julia Rotundo, la hija del exfutbolista Nicolás Rotundo, determinante en el oro de la selección uruguaya de beach handball; ¿Cómo la siguió su familia?

Temas

Maximiliano Araújo selección uruguaya

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos