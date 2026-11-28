El entrenador uruguayo de Estudiantes de La Plata , Alexander Cacique Medina , aseguró este viernes, en la conferencia de prensa previa a la final ante Palmeiras , que la Copa Libertadores "es sinónimo de algo especial" para el Pincha e indicó que su equipo tratará de encarar el partido de este sábado sin presión y disfrutando de una "hermosa" responsabilidad.

" Presión en este tipo de partido para mí no hay . Es una satisfacción y un orgullo estar acá", puntualizó el uruguayo en conferencia de prensa.

Asimismo, dijo que tanto Estudiantes como el brasileño Palmeiras querrán ganar el partido por historia, por mística y por presente , al tiempo que resaltó que ambos hicieron méritos suficientes para jugar la final.

" La Copa Libertadores para Estudiantes es sinónimo de algo especial. Me lo hicieron saber cuando llegué acá, que esta competición era una de las prioridades para esta institución", señaló 'el Cacique'.

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Por otra parte, dijo que su equipo evolucionó a lo largo del torneo y que hubo un convencimiento grande en el grupo de que se podía llegar a esta instancia.

Alexander "Cacique" Medina en el entrenamiento de Estudiantes previo a la final de Copa Libertadores AFP

"Acá estamos y mañana no va a haber un mensaje diferente a lo que fue con Flamengo, Corinthians y Universidad Católica", dijo Medina, haciendo referencia a los rivales a los que el Pincha enfrentó en octavos, cuartos y semifinales.

Consultado sobre el tiempo de descanso que tuvo su plantilla antes de la final, mayor al que tuvo su próximo rival, el uruguayo indicó que esas cuestiones no hay que ponerlas para evaluar quién llega mejor.

"Tuvieron una semana larga para planificar la final, nosotros tuvimos un tiempo más. Eso no es una situación favorable para ninguno de los dos. Creo que el partido va a pasar por otro lado, no por si uno descansó más o menos", dijo el entrenador.

También se refirió a los miles de hinchas de su equipo que viajaron a Montevideo para alentarlo y apuntó que cada muestra de afecto "es combustible" para el partido.

Sobre Palmeiras, Medina destacó que tiene muchas fortalezas como individualidades, juego colectivo, transición y buen juego a balón parado.

Añadió que Estudiantes ejecutará un plan defensivo para contrarrestar esas virtudes y uno ofensivo para atacar los puntos más débiles de su adversario.

La chicana del Cacique Medina con respecto a la formación

Finalmente, al ser consultado sobre los once titulares que pondrá sobre el campo, Medina bromeó respondiendo con futbolistas que ganaron la Copa Libertadores con el Pincha en el año 2009. Inmediatamente después, enfatizó que los jugadores prácticamente lo saben, pero que no lo hará público hasta el día del partido.

El posible once de Estudiantes para enfrentar a Palmeiras es: Fernando Muslera; Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo; Eros Mancuso, Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gastón Benedetti; Thiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.

Palmerias y Estudiantes se enfrentarán este sábado en el estadio Centenario.

El equipo argentino buscará allí la quinta copa de su historia tras las conseguidas en 1968, 1969, 1970 y 2009.

FUENTE: EFE