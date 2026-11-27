Federico Valverde celebra su golazo para Real Madrid ante AEK Atenas por la Champions League

El partido entre Real Madrid y Alavés con Federico Valverde por una nueva fecha de la fase de LaLiga de España se jugará este sábado 28 de noviembre de 2026 a la hora 17 y contará con transmisión en vivo a través de la señal de cable ESPN 2 y la plataforma de streaming Disney+.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

¿Cuándo juegan Real Madrid vs Alavés con Federico Valverde? El partido se disputa este sábado 28 de noviembre. El encuentro corresponde a una nueva jornada de LaLiga de España.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Alavés con Federico Valverde? El pitazo inicial está programado para la hora 17. Para los espectadores en Sudamérica, el horario de inicio es el siguiente: