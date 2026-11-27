Los hinchas de Estudiantes de La Plata parten rumbo a Montevideo para vivir la gran final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras en el estadio Centenario , en una movilización histórica por parte de la gente del Pincha que comenzó mediante viajes en micros que puso el club a disposición y otros en Buquebus .

El club, comandado por su presidente Juan Sebastián Verón, puso a disposición más de 121 micros que partieron este viernes desde La Plata repleto de hinchas de Estudiantes.

Los mismos fueron coordinados por colaboradores de la institución , que se encargaban de distribuir a las personas y anotar a los que se subían a cada uno de ellos.

Según lo previsto, 121 micros partieron desde La Plata rumbo a Uruguay durante el viernes , divididos en dos tandas: una a las 7 de la mañana y otra a las 12 del mediodía. El objetivo es ordenar el tránsito y evitar demoras en el cruce fronterizo.

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Los hinchas de Estudiantes de La Plata parte a Montevideo @EdelpOficial

Más de 35 mil simpatizantes del Pincha viajarán a Montevideo para estar presentes en el estadio Centenario y se estima que alrededor de 6.500 lo hicieron por la vía de los micros dispuestos por el club.

Los hinchas de Estudiantes de La Plata parten a Uruguay

Además de los aficionados que van en micro, muchos otros fueron por su parte y este viernes temprano partió un Buquebus repleto de hinchas de Estudiantes y teñido de rojo y blanco.

A pura ilusión, a puro cántico y con la fe intacta los hinchas no pararon de cantar en apoyo al equipo del uruguayo Alexander Medina, que va a en busca de la quinta Copa Libertadores en la historia del club.

Muchas personas partieron desde Buenos Aires por esta vía el día jueves y también se espera unos últimos viajes de los hinchas el mismo sábado por la mañana, horas antes del partido frente a Palmeiras que comenzará a las 17:00 horas.

Se espera la presencia de miles de hinchas en Uruguay, entre los que agotaron las entradas para el Estadio Centenario de Montevideo y quieres irán al fan feste a vivir el partido.

Los hinchas que fueron a Montevideo en bicicleta

Por otro lado, dos hinchas de Estudiantes cumplieron una promesa que les llevó a viajar 600 kilómetros en bicicleta para ver la final de la Copa Libertadores.

Tras salir de la ciudad de La Plata el pasado 20 de noviembre en horas de la madrugada, arribaron este miércoles a Montevideo y por la noche se acercaron al hotel en el que se hospeda el equipo.

Contó que desde La Plata fueron a Zárate y luego a Gualeguaychú para después cruzar la frontera. En Uruguay durmieron en la ciudad de Cardona y en Ciudad del Plata, en ambos lugares en casas de personas que los hospedaron sin conocerlos. "Fue lo que habíamos planificado y salió", relató Mensegues.